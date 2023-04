Nem volt kérdéses a boglári siker, már tizenegy perc után néggyel mentek (6–2), de volt hét is (20–13) az előnyük. A végén akadt egy kis izgalom, miután a vendégek váratlanul bejöttek hat perccel a vége előtt háromra (25–22). Jött Bató gólja (26–22), a másik oldalon egy technikai hiba Farkastól, amit Molnár büntetett (27–22) és újra helyreállt a rend a pályán. Nem volt esélyük az újvárosiaknak, akiknek kapusai egyetlen védést mutattak be az első félidőben, vagyis, ami kapura, ment az gól lett. Tizenhét lövésből tizennégy gól született, csak azért ennyi, mert egyszer Varga nem talált kaput, egyszer pedig a lécre lőtte a labdát! A fordulás után valamit már javult a helyzet, hisz hat védést már be lehetett írni a Bartulovic, Oguntoye duó neve mellé. A másik oldalon Zaj Klára viszont harminckilenc lövésből tizenhetet megfogott, negyvenhárom százalékon zárt. Érdekesség, hogy a DKKA kapusedzője az a Perger Zsolt, aki a bogláriak első osztályú férfi csapatának szakmai stábjában is benne van, az újvárosi kapusaival most finoman szólva nem lehetett megelégedve. Hátul Zaj, elől Kellermann remekelt, aki az első félidőt négy, a másodikat két góllal zárva csapata legtöbb akciógólját szerezte.

A játékostársaik teljesítménye sem volt a legjobb, hisz a NEKA úgy abszolválta simán ezt a bajnokit, hogy tizenhat – technikai hiba, eladott labda – hibával hozták le ezt a hatvan percet. Jól megy az újvárosiak ellen a bogláriaknak, hisz egyetlen idegenbeli pontjukat is ellenük szerezték, ezzel a sikerrel pedig elkerültek az utolsó helyről, aminek ki tudja, lehet még jelentősége a későbbiekben.

K&H női kézilabda liga – 22. forduló

NEKA – Dunaújvárosi Kohász KA 29–25 (15–11)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 150 néző. Vezette: Kovács-Sebők Stefánia, Vastag-Réti Rebeka

NEKA: Zaj – Gém, Varga E. 8 (4), Kellermann 6, Juhász K. 2, Csíkos, Szabó A. 2. Csere: Németh K., Wéninger (kapusok), Kocsis B. 3, Kovalcsik B. 3, Bató 3, Faragó L. 1, Molnár D. 1. Vezetőedző: Bohus Beáta

Dunaújvárosi Kohász KA: Oguntoye – Agócs 3, Krupják-Molnár, Szalai B. 5 (3), Nick 1, Poczetnyik, Kazai 5. Csere: Bartulovic (kapus), Weisheitel, Horváth P. 2, Farkas J. 9 (2), Fodor N., Lakatos P. Vezetőedző: Rapatyi Tamás

Kiállítások: 12 perc (4 perc), illetve 6 perc (2 perc)

Hétméteresek: 4/4 (1/1), illetve 8/5 (3/2)

MESTERMÉRLEG

Bohus Beáta: – Döntő volt, hogy nagyon jól kezdtük a mérkőzést, a fegyelmezett védekezésből tudtunk indulni, Zaj Klára pedig bravúros teljesítményt nyújtott a kapuban. Nagyon örülök annak, hogy egy kieső csapat ilyen teljesítményre képes. Megyünk tovább, hiszen nem mindegy, hogy milyen szájízzel fejezzük be az idényt.

Rapatyi Tamás: – Elfelejtettünk kézilabdázni, támadásban és védekezésben egyaránt fegyelmezetlenek voltunk, sem egyénileg, sem pedig csapatszinten nem hajtották végre a játékosok a rájuk bízott feladatot. A második félidőben próbáltuk magunkat összeszedni, de a sport ilyen, egyszer fent, egyszer lent.