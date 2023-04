Remekül alakul eddig az év siófoki szempontból, tizenkét forduló után csak a DVTK, MTK Budapest, FC Ajka, Gyirmót FC Győr–négyes szerzett több pontot, öt veretlen találkozónál járnak, melyből az utolsó négyet – Kolorcity Kazincbarcika SC (1–0), Gyirmót FC Győr (1–2), MTK Budapest (2–1), Szentlőrinc (1–3) – megnyerték. Egyértelmű esélyesként lépnek pályára sereghajtó Dorogi FC ellen, mely ötmeccses nyeretlenségi szériában van, a piros–feketék utoljára Kozármislenyben nyertek, több mint egy hónapja egy Magyari találattal! Nincsenek tehát jó passzban, a legutóbbi fordulóban négyet kaptak a Szombathelyi haladástól hazai pályán (1–4).



A bányászvárosiak tizenegy ponttal a Szentlőrinc mellett a legrosszabb idegenbeli mérleggel rendelkeznek, tizenhat meccsből mindössze kettőt nyertek meg, Sényőn a Nyíregyháza Spartacus FC ellen (0–1) és Kozármislenyben tudtak győzni (0–1)! Övék a legkevesebb találat idegenben, tizenkétszer zörgettek meg mindössze az ellenfelek hálóját, a gólszerzés nem az erősségük, messze övék a legkevesebb találat a másodosztályban (28), még a Szentlőrincnek is tízzel több van, mint nekik! Az idén annyi találatot jegyez az egész dorogi csapat, amennyit Farkas Balázs Kesző egymaga! Az utóbbinál többet csak a Beke (Budafoki MTE), Soltész (Gyirmót FC Győr), Lukács (DVTK), Molnár (Szombathelyi Haladás) négyes eredményesebb a téli szünetet követően, viszont közülük csak Soltész és Molnár az, aki Farkashoz hasonlóan hét bajnokin is eredményes tudott lenni! Ráadásul, Farkas hét góljából csak egy esett büntetőből, Soltész és Lukács viszont három–három alkalommal is tizenegyesből talált be. Farkashoz hasonlóan eredményes labdarúgó nincs a dorogi oldalon, Szedlár tart ötnél, idén azonban eddig csak egyszer talált be, csak a húsz éves Szalai József tudott duplázni.



A két klub eddig tizenkilencszer találkozott egymással, mindannyiszor a másodosztályban, az 1982 óta tartó párharcukban öt döntetlen mellett hét siófoki és hét dorogi siker született. Érdekesség, hogy 2001 novembere óta veretlenek a Révész Géza utcai Stadionban a dorogiak, akkor a Mucha József vezette Csernyánszki – Grósz, Hosnyánszki, László – Fogarasi (Páling), Lászka, Kovács P., Keresztes – Lipcsei M. (Schultz) – Szabó Cs., Montvai (Földes) összeállítású együttesnek sikerült legyőznie őket a huszonötödik perctől emberelőnyben játszva, egy harminckettedik percben esett Szabó Csaba találattal. Azóta viszont hat meccsből egyet sem sikerült megnyerni...