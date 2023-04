Remek szezonjuk van a balatoniaknak, hisz legutóbb újoncként tizenöt ponttal zártak az élvonalban, most pedig már tizenkilencnél járnak hét fordulóval a zárás előtt. Az idegenbeli teljesítményükben állt be leginkább hatalmas fordulat, a legutóbbi három pont után már nyolcnál járnak vendégként. Ráadásul a Magyar Kupában is remekeltek, hisz nem sokon múlt, hogy a Dabas KC helyett ők legyenek ott a Final Fourban. A figyelem középpontjába azonban a Telekom Veszprém elleni döntetlennel kerültek (29–29), a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé jutott ellenfelüknek ez volt első pontvesztése a bajnokságban. – Igazi csapatmunka volt, amit véghez vittünk, mindenki kitette a szívét a pályára, bebizonyítottuk, hogy nincs lehetetlen – mondta Sztraka Dániel, aki hat találatig jutott a bakonyiak ellen. – Ez a győzelemmel felérő döntetlen óriási lökést fog adni a vasárnapi találkozóra, melyre ugyanolyan alázatosan fogunk készülni.

Az Európa Liga kieséses szakaszába is eljutó, a bajnoki tabellán jelenleg negyedik FTC otthonában nem lesz könnyű dolguk, hisz mindössze négy klubnak, a Montpellier-nek (30–36), az OTP Bank–Pick Szegednek (33–37), a Telekom Veszprémnek (30–40) és a TM Benidormmak (32-33) sikerült saját közönsége előtt legyőzni őket a szezonban. Olyan csapatok maradtak nyeretlenek, mint a német SG Flensburg-Handewitt (27–27), a MOL Tatabánya KC (32–28), az izlandi bajnokságot vezető Valur Reykjavík (33–33), a svéd dobogós Ystads IF HF (37–34) és a Romániában a harmadik és negyedik CS Minaur Baia Mare (38–22), illetve CSA Steaua Bucuresti (35–31).

A legjellemzőbb, hogy sok gólos meccseket játszanak, a Fradié a harmadik legtöbb találat az élvonalban a Veszprém és a Szeged mögött, negyvenkilenccel több gólt dobtak az eddigi tizenkilenc fordulóban, mint az előttük álló harmadik Tatabánya, százzal többet, mint a mögöttük ötödik Balatonfüredi KSE. Némileg az akadémisták malmára hajtja a vizet, hogy nekik ez csak kilencedik meccsük lesz idén, két hónap alatt, míg a zöld–fehéreknek már a tizennegyedik, melyek közt volt svédországi (Ystads IF HF), spanyolországi (TM Benidorm) és francia (Montpellier HB) vendégjáték is. Kedden még Montpellier-ben szerepeltek az EL-visszavágón, melyen tizeneggyel kikaptak (43–29) a francia listavezető otthonában és búcsúztak a sorozattól összesítésben húsz góllal (79–59). Ettől függetlenül remek teljesítmény volt tőlük a csoportkörbe kerülés, majd onnan a kieséses szakaszba jutás.

Könnyed fővárosi sikert hozott a két klub október végi boglári bajnokija (28–36), már az első félidőben eldőlt a mérkőzés, a szünetben már nyolc volt a hazai hátrány (12–20). Győri remekül védett, Füzi hét kísérletből hét gólt jegyzett, de az ötig jutó Imrének sem volt rossz kísérlete és Debreceni is elkapta a fonalat, aki hattal zárt. Remélhetőleg ezúttal szorosabb találkozót játszanak Sótonyi László tanítványai, akik közül a legutóbbi, Telekom Veszprém ellen meccsről hiányzó Dely, Kovács Tamás duó is a tréner rendelkezésre áll.

– Nem kezdtük jól azt az őszi meccset, nem tartottuk be a taktikai utasításokat – mondta Sztraka Dániel, aki akkor négy lövésből négy gólt szerzett a pályán töltött harminckét perc alatt. – Gyorsan kell végig vinnünk a támadásainkat, szoros, nagy iramú találkozóra számítok, a győzelemért utazunk Budapestre.