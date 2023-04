A szünet után is folytatódott a balatoni dominancia, Varga beadásáról nem sokkal maradt le Farkas (49.p.), majd jött a megérdemelt találat, Szakály szöglete után Debreczeni fejelt a hálóba Bobál mellett (1-0). Fel sem ocsúdtak a sokkból, négy perc múlva megkapták a másodikat is a kék-fehérek, melynél Stieber rosszul tette hátra a labdát Szépe felé, Farkas lecsapott rá és estében a kifutó Rácz felett mellett a halóba lőtt (2–0). Három perc múlva pedig a kiütéses vereség réme is ott lebegett a fejük felett, ám Varga bal oldali beadása utáni Varjas fejesnél Bobál menteni tudott a gólvonalról (71.p.). Nem lett meg a harmadik, helyette Stieber egy 25 méterről leadott bombával szépíteni tudott, ám ezzel nem lett izgalmasabb a találkozó, hisz a folytatásban is csak balatoni ziccer jött! Bobál hazaadását megfogta Rácz kapus, ám a közvetett szabadrúgást tizennégy méterről a felső lécre lőtte Hegedűs. A helyzetek alapján ki lehet jelenteni, a végeredmény hízelgő volt a vendégekre nézve.



A balatoniak védelme remekül zárt, nem hagytak lehetőséget mélységi passzokra, így a huszonkét gólt jegyző Németh Krisztián előtt ezúttal egyetlen lehetőség sem adódott. A széleken érkező támadásokat pedig könnyedén verték vissza a koncentráltan játszó balatoniak, akiknek ezúttal kevés eladott labdájuk, ki nem kényszerített hibájuk volt, Szakály pontrúgásai is jók voltak és Varjas vezetésével a párharcokból is többségben győztesen kerültek ki.



Merkantil Bank Liga – 32. forduló

BFC Siófok – MTK Budapest 2–1 (0–0)

Siófok, Városi Stadion, 350 néző. Vezette: Derdák Marcell (Huszár Balázs, Ring Kevin)

BFC Siófok: Winter – Vágó G., Horváth M., Debreceni Á. – Major G. (Polényi, 68.p.), Varjas Z., Szakály A., Kerezsi (Girsik, 83.p.), Varga B. – Dénes (Hegedűs M., 68.p.), Farkas B. (Pataki Z., 68.p.) Vezetőedző: Dragan Vukmir

MTK Budapest: Rácz G. – Poór (Kapronczai G., 66.p.), Szépe, Bobál G., Vadnai D. – Kata – Zuigeber (Palincsár, 61.p.), Bognár I., Stieber Z., Kovács M. – Németh K. Vezetőedző: Horváth Dávid

Gólszerzők: Debreceni Á. (51.p.), Farkas B. (55.p.), illetve Stieber Z. (80.p.)



MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: –

Gratulálok a fiúknak, jól futballoztak, megvolt az akarat bennük. Több helyzetet alakítottunk ki, ezért megérdemelt a győzelmünk.



Horváth Dávid: –