Az ország fitneszeseinek színe-java a hónapokon át készült a Magyar Testépítő és Fitness Szakszövetség idei első pontszerző versenyére, a Bakó-Sas Fitnesz SE által rendezett Kaposvár Kupára.

– A versenyszezont Kaposváron kezdtük, ahol jelentős létszámmal képviselték magukat az egyesületek – mondta Huber István, a Magyar Testépítő és Fitness Szakszövetség elnöke. – Áprilisban még lesz egy rendezvényünk, a felnőttek Magyar Kupája, májusban pedig a gyermekek számra rendezzük meg ezt a versenyt, ami egyben válogató is lesz számukra a szerbiai világbajnokságra. Minket az összes kategória érdekel, hiszen hét-nyolc évesen, aki még csak most bontogatja a szárnyait, tíz év múlva már világbajnok is lehet. A legelején, mikor elkezdődik a munka már figyelemmel kísérjük a versenyzőket, hogy kik azok, akik majd bekerülhetnek az igen szűk, harminc-negyven fős elit kategóriába. Ezért is fontos számunkra az utánpótlás és az ilyen rendezvényék, mint a kaposvári.

A pontszerző verseny felvezetőjeként, a délelőtt folyamán a legkisebb korosztály lepte el a színpadot, s az idei második Super Fitness Show keretén belül mutatták be a gyakorlataikat.

– Mindig szívesen jövünk Kaposvárra, hiszen Prukner-Sas Médea színvonalas versenyeket rendez – mondta Cservenyák Gabriella, a Magyar Testépítő és Fitness Szakszövetség Gyermek Fitness Szakágvezetője. – Ezúttal két szövetség rendezvénye követte egymást: az ATFSZ sportszövetségén a kötelező gyakorlatokat mutatta be közel százötven sportoló, míg a délutáni az IFBB versenyekre, a közelgő világbajnokságra készíti fel versenyzőket. Az első Super Fitness Show-t március elején rendeztük Budaörsön, ahol bár többen álltak színpadra, de Kaposvárra is nagy versenyzői létszámmal érkeztek az egyesületek. A fejlődés egyértelműen látszik a versenyzőkön: szebb tartással dolgoztak, a gyakorlatok kidolgozottabbak, a zenével jobban összehangoltabbak voltak és a ruhák is szebben csillogtak.