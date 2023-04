A KNRC 2–0-ás előnnyel látta vendégül a Székesfehérvárt, így igencsak nyugodtan vágott neki a párharcnak. Rögtön egy hosszú labdamenettel indítottak a csapatok, amely végén a MÁV örülhetett, viszont nem sokáig, hiszen a somogyiak hamar átvették az irányítást. Az összecsapás során sok rontott nyitást lehetett feljegyezni, a hazaiak hatszor, míg a vendégek kilencszer rontottak. A Körcsarnok alacsony belmagassága is többször megviccelte a gárdákat. A kaposváriak 13–6-nál már kényelmes előnyt alakítottak ki, nyugodtak is voltak, míg Lukasz Przybylak ezen állásnál már a második idejét kérte ki. Érdekességképpen a somogyiak tizenötödik pontját a liberó, Radnai Lili szerezte. A meccsnek nem volt másabb a forgatókönyve, mint az előző találkozóknak; hiszen ugyanúgy a szettek eleje még szoros volt, de aztán fokozatosan húzott el a Kaposvár. Áe aztán a kezdeti kilencpontos hazai előnyből hamar már csak kettő maradt, óriásit küzdöttek a fehérváriak, a KNRC meg talán túlságosan belekényelmesedett az állásba. Végül a kaposváriak jutottak előbb szettlabdához, kettőt még hárított a MÁV, de Godó Panna zárta le az etapot négypontos előnnyel. Az első játékrész kiválósága Szedmák Réka volt, aki egymaga tíz egységet gyűjtött.

A vendégek a folytatásban is lelkesen játszottak, ezúttal ők is ragadták magukhoz a kezdeményezést, s már hárommal mentek. Több hibával játszottak ezúttal a somogyiak, így még növelték is ellenfelük önbizalmát. A Székesfehérvár egy darabig tartani tudta az elején kialakított két-hárompontos előnyét, de aztán 9–9-nél már egyenlített a Kaposvár, onnantól pedig fej-fej mellett haladtak a csapatok. Aztán 15–13-as hazai vezetésnél már időt kért a MÁV, ám a rövid szünet után még tovább nőtt a hátránya. A hajrában ismét a kaposváriak voltak a pontosabbak és agresszívabbak, így tíz egységgel pontot tettek a második játszma végére is.

Alaposan bekezdett a harmadikban a somogyi alakulat, egy 4–0-ás sorozattal indítottak, s ezúttal nem kényelmesedett el a játéka. A fehérvári edző hamar ki is kérte mindkét idejét, ám a vendégek most a hazaiak hibáiból tudtak építkezni, 16–6-nál pedig már tíz is volt közte, közel sem játszottak akkora lelkesedéssel, mint az előző etapokban. Ennek ellenére három mérkőzéslabdát is hárítottak még, pontosabban Maia Dvoracek volt az ellenálló, de ezzel egyetemben ő is zárta le a párharcot az elrontott nyitásával. Így a KNRC 3–0-ás összesítéssel az 5. helyért játszhat majd az UTE együttese ellen.

Kaposvári NRC–MÁV Előre SC-ST. Solar 3–0 (21, 15, 19)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 250 néző. Vezette: Barabás, Soltész.

KNRC: Maggioni (1), Szedmák (17), Bodovics (1), Ubavic (13), Godó (10), Gyimes (10). Csere: Radnai Lili (liberó), Hegyi (-), Radnai Luca (-), Renko-Ilic (1). Vezetőedző: Vincent Lacombe.

MÁV: Dolotova (1), Ertz (6), Szabó (8), Dvoracek (13), Tóth (9), Gilfillan (2). Csere: Kovács (liberó), Borostyán (-), Karnitskaya (-), Narancic (-), Csabai (-). Vezetőedző: Lukasz Przybylak.