A 43 éves szakember, aki legutóbb a Kisvárda NB I.-es csapatát irányította, a női szakág munkáját segíti a jövőben és igyekszik átadni a fiataloknak azt a tudást, amit többek között az elmúlt 14 évben szerzett a magyar élvonalban.

– Mindig is azt hangoztattam, hogy a NEKA-n kiemelten jó szakmai munka folyik és évek óta magas szinten teljesítenek a fiatal játékosok, ezt egyrészt az utánpótlás-bajnokságokban szerzett sikerek, másrészt a válogatottakban szereplő sportolók növekvő száma is bizonyítja – nyilatkozta a neka.hu-n Bakó Botond. – A célom természetesen az lesz, hogy ezt a szakmaiságot, ezt a minőségi munkát folytassam a feladatkörömben, illetve adott esetben hozzátenni egy kis pluszt, belevinni azt a fajta tudást és rutint, amit az elmúlt tizennégy első osztályban eltöltött év adott nekem felnőtt szinten. Viszonylag fiatalon kerültem a magyar élvonalba és rengeteg tapasztalatot szereztem, ezt szeretném átadni az akadémistáknak a napi munkában.

Bakó Botond maximalista edző, és mindig a legjobbat várja saját magától és a csapatától is.

– De azt gondolom, másképp nem is lehetne előrelépni – tette hozzá. – Visszagondolva az elmúlt évekre, számos másodosztályból felkerült játékos fejlődött a kezeim alatt és az érkezéstől kezdve olyan utat járt be, olyan szintre jutott el, ami alátámasztja azt, hogy mindig a lehető legjobb munkát kell elvégezni. Mindig is szerettem fiatalokkal dolgozni, Orosházán ifjúsági és serdülőcsapatokat irányítottam, akik partnerek voltak a munkában. Az elmúlt években is csapatban dolgoztam, és maximálisan hiszek is ebben, hiszen az egy jól bevált módszer, hogy minden szakember a saját szakterületének megfelelően hozzáteszi a maga tudását az együttes teljesítményének javítása érdekében. Szeretem a kihívásokat, várom a balatonboglári munkát, és örülök, hogy olyan helyen dolgozhatok majd, ahol az infrastruktúra és a körülmények biztosítják a magas szintű utánpótlásképzést.