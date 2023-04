Az idegenben eddig jobban szereplő Kaposvári Rákóczi FC a tabella tizenegyedik helyén álló Balatonfüredi FC otthonából is három ponttal távozna, s a győzelemmel varázsolná szebbé a szurkolóik húsvéti ünnepét.

– Nagyon bízok a jó folytatásban, egyértelműen a három pontért megyünk Balatonfüredre – szögezte le Kocsis Barnabás, a Kaposvári Rákóczi FC védekező középpályása. – Szervezettnek és koncentráltnak kell lennünk csapatvédekezésben, valamint javítanunk kell a helyzetkihasználáson, ha ezek megvalósulnak, akkor úgy gondolom, boldogan fogunk hazatérni.

A két csapat őszi mérkőzésének végén is a somogyiak örülhettek, igaz a félidőben még a balatoniak vezettek, de a szünetben csereként pályára lépő Borbély Ákos vezérletével fordítottak és otthon tartották a három pontot.

– Sok idő telt már el azóta, mindkét csapat változott, így ebből a meccsből nem indulhatunk ki – véli Kocsis Barnabás. – Nem szabad, hogy magunkra engedjük az ellenfelet, távol kell tartani őket és nem kerülünk hátrányba. Támadóbban, vállalkozóbban kell fellépni az őszi mérkőzéshez képest. Úgy gondolom, ezekben a dolgokban sikerült fejlődnünk. A Füred, az eredményeiből kiindulva stabilan védekezik és jó a pontszerzési aránya. Remélem, ezt lerontjuk vasárnap.

A Kaposvári Rákóczi nincs rossz formában, hiszen előbb idegenben győzte le a Komáromot, majd hazai pályán pontot szerzett az éllovas Tatabánya ellen, ami előzetesen bár jó eredménynek számított volna, de a játék képe alapján többet érdemeltek volna a zöld-fehérek.

– Igazából minden meccsen a győzelem a cél, bármelyik csapat ellen van esélyünk – mondta Kocsis Barnabás. – Perszem ha a tabellát nézem, jó eredmény a döntetlen, viszont a játék képét tekintve van hiányérzetem. A győzelmet is elérhettük volna a helyzetek és a mutatott játék alapján, sőt egy jogos tizenegyest sem kaptunk meg nulla-nullánál. Nagyon küzdelmes döntetlent játszottunk a tatabányai meccsünkön is, ez most sem volt másképp.

A Kaposvári Rákóczi programja igen sűrű ebben a hónapban, hiszen a csapat a Tatabánya ellen kezdte meg áprilisi, hétmeccses sorozatát.

– Fel van építve a terhelés-regenerálás, megfelelő elosztásban – tette hozzá Kocsis Barnabás. – Ilyen időszakban erre még inkább figyelni kell, emellett ismerned kell a saját tested annyira, hogy tudd, mire van szüksége a jó állapothoz. Ez egyénenként más. Alapvetően a foci azért jó, mert hétről hétre újra bizonyíthatsz, végtére is, a meccsek miatt csinálja az ember és azokat várja leginkább, azért dolgozik egész héten. Szóval személy szerint én örülök, ha sűrűbben kell játszanunk.