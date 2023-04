A tizedik hely szempontjából kulcsfontosságú mérkőzés vár a csapatra, hiszen a cél a pozíció megtartása, ám egyáltalán nem lesz könnyű dolga az együttesnek. Hiszen a Debrecen nagyon jó csapat, ráadásul Tóth Ádáméknak még van esélyük a legjobb nyolc közé jutásra, azaz biztosan kettőzött erővel küzdenek majd. Ha a somogyiak nyernek, akkor a tizedikek lesznek, miután eggyel több győzelmük van, mint a jelenleg tizenegyedik MVM-OSE Lionsnak. Ha viszont kikapnak a hajdúságiaktól, az Oroszlány pedig győz Szegeden, akkor a Komárom-Esztergom vármegyei egylet lesz a tizedik, miután összevetésben jobbak a Kometa kosarasainál, hiszen hazai pályán tízzel nyertek Hendlein Rolandék, idegenben viszont huszoneggyel kaptak ki.

A Szőke Balázs vezette szakmai stáb még mindig nem számíthat Sebastian Arisra és Halmai Dániel sem léphet pályára az összecsapáson. Krnjajski Borisz viszont a Honvéd ellen már visszatért, a vállficama már a múlté.

– Nagyon jó érzés újra ott lenni a pályán, együtt küzdeni a srácokkal, pláne hazai közönség előtt – fogalmazott a csapatkapitány. – Nehéz időszakot tudhatok magam mögött, de szerencsére túl vagyok a sérülésen.

A tizedik helyért harcol tehát az együttes, hiszen minél jobb helyzetből akar nekivágni a további küzdelmeknek.

– Sokat számítana a paly-outra, ha meg tudnánk szerezni a tizedik pozíciót – tette hozzá Krnjajski Borisz. – A Debrecen edzőt váltott, s játékost is cserélt és ezután elkapták a fonalat, de mi mindenképpen győzni szeretnénk. Nálunk is volt változás, most leginkább a saját játékunkat akarjuk rendbe hozni támadásban és védekezésben is, azaz magunkra koncentrálunk.