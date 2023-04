Zsinórban hat nyeretlen mérkőzésénél jár már a Kaposvári VK, amelyre ezúttal sem vár könnyű találkozó, hiszen szerda este a tabella hetedik helyén álló BVSC-Zugló otthonában ugranak majd medencébe a somogyiak, akik a legutóbbi öt meccsükön pontot sem szereztek. Erre a Szőnyi úton is kevés az esélyük, ha nem javul sokat a játékuk, ami támadásban és védekezésben sem volt a legjobb a legutóbbi bajnokikon. Az előző körben ráadásul elveszítették az Eger elleni rangadót is, ami után minimálisra csökkent az esélyük a legjobb nyolcba kerülésre. A KVK ugyanis visszacsúszott a tabella 11. helyére. A hátránya bár csupán három pont a nyolcadik Szegeddel, kettő a kilencedik Újpesttel, míg egy a tizedik Miskolccal szemben, azonban Surányi László tanítványai két meccsel is többet játszottak riválisaiknál.

– Az Eger ellen mindenképp nyerni szerettünk volna, főleg hazai medencében, hogy elérjük a szezon előtt kitűzött célunkat, a legjobb nyolc közé kerülést – mondta Pellei Frank, a Kaposvári VK játékosa. – Sajnos ez nem sikerült, a hibáinkat kihasználva győzött az Eger, de nincs idő szomorkodni, hiszen szerdán már egy újabb nagyon fontos meccs vár ránk a BVSC ellen. Nem lehet más célunk, csak a győzelem, hiszen még szeretnénk valami szépet kihozni ebből a szezonból, így a húsvéti ünnepek alatt sem pihentünk.

A Kemény Kristóf irányította zuglóiak a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában hat góllal tudtak nyerni, s a papírforma ezúttal is az ő sikerüket jósolja. A kaposváriak viszont szeretnének meglepetést okozni, amire ebben a szezonban még nem volt példa. Így pont itt az ideje, hiszen az előző évadban is tudott vártalant húzni a KVK a Szőnyi úton, ahol két góllal bizonyult jobbnak a házigazdáknál.