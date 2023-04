Ha a klub nem is Debreczeni-Klivinyi Kinga váratlanul megtörte a csendet és az Alba Fehérvár elleni döntetlent követően helyzetképet adott a Siófok KC jelenlegi helyzetéről. – A hírek igazak, egyáltalán nem jó a hangulat, nagyon nehéz helyzetben vagyunk, nagyon nehéz egy-egy mérkőzésre vagy edzésre felpörögni, felkészülni – nyilatkozta a Budaörsre távozó válogatott kézilabdázó, aki a baj súlyosságáról is érzékeltette, amikor kijelentette; a nyártól nincs szerződésük a játékosoknak, még azoknak sem, akinek lett volna! - Mindenki küzdött, sok jó eredményt értünk el, Európa Ligában a továbbjutottunk a csoportból is, ám a végére minden elromlott!

Debreczeni-Klivinyi elkeseredettsége vélhetően a helyzetnek, mint a fehérvári döntetlennek szólt, ugyanis utóbbi nem rossz eredmény, főként, ha hozzátesszük, hogy a szezon megelőző tizennégy idegenbeli találkozójából mindössze hármat – Lublin, Kisvárda, Molde – tudtak megnyerni. Furcsa eredmények sorát produkálták, ilyen volt a budaörsi iksz, az MTK és Dunaújváros elleni vereségek, a bajnokságban nyolc meccsből egyszer nyertek a Siófok táblát elhagyva! A legutóbbi szezonban 14 pontot értek el idegenben, most négynél járnak…

Fehérváron néggyel mentek tizenöt perc után (6-10), a harminchatodikban is kettő volt az előnyük (17-19), amikor Takó találta után jött Debreczeni-Klivinyi labdaeladásából Mavsar kiállítása, melynél – akár igaza volt, akár nem – a már sárgával bíró Uros Bregar kidumált magának egy két percet nehéz helyzetbe hozva ezzel csapatát. Ez a kettős hátrány hozta meg a fordulatot, mely után már nekik kellett már futni az eredmény után a lefújásig, az egyik pontot a végig pályán lévő Milosavljevic mentette meg, az utolsó harminc másodpercben a győzelemért támadó fehérváriak lövésig sem jutottak. Fontos megjegyezni, hogy az utolsó tizenkét percben Mavsar egyenlítése után (24-24) négyszer (!) is megvolt az esélyük, hogy visszavegyék a vezetést, ám Pijevic egyszer megfogta Milosavljevic lövését, a következőnél a kapufa segítette ki, majd Mavsar adta el a labdát, az utolsó estben pedig lövésig sem jutottak, Milosavljevic technikai hibájával ért véget a támadás. Nem volt könnyű dolguk kétségtelen, hisz a huszadik perctől csak ellenük ítéltek kiállítást, ötöt is, ráadásul a saját dolgukat tovább nehezítették a négy kapufával, a három kihagyott hetessel, melyek egyikénél Debreczeni-Klivinyi a kaput sem találta el és még Pijevic is 16 védéssel zárt, 37%-os teljesítményt nyújtva.

Alba Fehérvár KC–Siófok KC 28–28 (15–16)

Székesfehérvár, Köfém Sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Nagy F., Túróczy.

FKC: Pijevic – Zrnic 3, Smbatian 7(1), Ohjama, Boldizsár 1, Stosic 8(1), Takó 4. Csere: Utasi 3, Afentaler 2, Dubán, Sulyok. Edző: Józsa Krisztián.

SKC: Rajcic – Such, Milosavljevic 5(1), Abdourahim, N’diaye, Mavsar 7, Debreczeni-Klivinyi 6(1). Csere: Csapó K. (kapus), Kajdon 4, Sirián, Lakatos 1, Puhalák, Kojic 2. Edző: Uros Bregar.

Kiállítások: 4(4), ill. 10(2) perc.

Hétméteresek: 4/2(1/0), ill. 6/3(3/1).