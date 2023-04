A fordulás után sem történt változás, Pálinkás meg is jegyezte a társaknak, hogy „passzoljunk már egymáshoz kettőt”. Ez a balatoniakra is érvényes lehetett volna, mert három-négy átadás az ellenfél térfelén egyik csapatnak sem jött össze! A fordulatot Vukmir edző változtatása hozta meg, mely után végre aktívvá váltak a házigazdák, akik már Kerezsi bal oldali beadása után gólt szerezhettek volna, ha a hosszú oldalon érkező Pataki becsúszva nem lő fölé (68.p), majd megint Pataki került ziccerbe, ám Polényi lefejelt labdája utáni lövését blokkolni tudták a védők, akikről a játékszer a jobb kapufa mellett csorgott el (70.p). A három pontot érő találtot a kispadról beszállók hozták össze; Polényi volt, aki kiugratta Hegedűst, aki egy csel után az elvetődő Megyeri mellett kilőtte a bal kapufát, a kipattanó Dénes elé került, akinek már csak az üres kapuba kellett passzolni (1-0). A tizennyolc éves fiatal a nyáron került Siófokra a MOL Fehérvártól, ez volt a tizenötödik bajnokiján az első találta, ráadásul nagyon fontos három ponthoz segítette a társakat, hisz a következő két ellenfelük az élmezőnyhöz tartozó Gyirmót és az MTK lesz! A vezetés magabiztosan őrizte a BFC Siófok, melynek trénere azonnal behozta a fordulás után már párharcot, futóversenyt is vesztő Nyitrai helyett Vágót, ami ehhez hozzájárult. A másik oldalon Csábi József cseréi közel sem tudtak ennyire hatékonyak lenni, ami ezúttal döntő volt.

A balatoniak nem játszottak jól, de nagyot küzdöttek, amit a harmincnégy szabálytalanság is jelez, aminél jóval több volt, ám Gaál Ákosnál nehéz volt eldönteni mi számított annak és mi nem, miért járt sárga lap és miért nem! Varjasék jobban akarták ezt a sikert, aktívabbak voltak, mint az inkább a biztonságot előtérbe helyező ellenfelük, ami a helyzetek számában is megmutatkozott, szögletből is rúgtak például nyolcat, míg a borsodiak kettőt.

Merkantil Bank Liga – 30. forduló

BFC Siófok – Kolorcity Kazincbarcika SC 1–0 (0–0) Siófok, Városi Stadion, 150 néző. Vezette: Gaál Ákos (Mohos Milán, Ország Péter) BFC Siófok: Winter – Varjas Z., Horváth M., Debreceni Á. – Major G. (Polényi, 61.p.), Nyitrai (Vágó G., 83.p.), Szakály A., Kerezsi (Dénes, 75.p.), Varga B. – Girsik (Hegedűs M., 61.p.), Farkas B. (Pataki, 61.p.). Szakmai igazgató: Dragan Vukmir. Kolorcity Kazincbarcika SC: Megyeri I. G. – Szekszárdi M., Ur, Lippai T., Süttő (Ádám F., 83.p.) – Székely K. (Szemere B., 61.p.), Kovács B. (Szabó B., 15.p., Hleba, 83.p.), Heil, Csatári – Pálinkás, Bacsa (Kurdics, 83.p.). Vezetőedző: Csábi József.

Gólszerző: Dénes (80.p.)

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: – Végig küzdelmes mérkőzést vívtunk, melyen egy masszív, szervezett csapatot sikerült legyőznünk. Több helyzetet is kidolgoztunk, ezek közül az egyiket sikerült gólra váltanunk, így nagyon fontos három pontot szereztünk.

Csábi József: – Nagy taktikai harc folyt a pályán, nem volt egy élvezhető mérkőzés. Nem voltunk eléggé élesek, úgy érzem, a pontszerzés bravúr lett volna. Picit csalódott vagyok, de szerdán már újabb bajnoki vár ránk, melyen lehet javítani.