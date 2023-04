A második fordulóban újra idegenben lépnek majd pályára a Vízilovak, akik ezúttal Diósdra utaznak, a Szentek otthonában. A Pest vármegyeiek csak nevükben szentek, a pályán már kevésbe, ezt jól mutatja, hogy az első fordulóban – ugyancsak hazai környezetben – nem kegyelmeztek a pécsi légiósoknak, akik ellen tíz ponttal, 46–36 arányban nyertek.

– Próbálunk felkészülni az ellenfél játékából a lehető legjobban, hogy egy izgalmas találkozót játszhassunk – monda Ábrahám Róbert, a Kaposvár-Taszár Hornets edzője, a csapat saját médiafelületén. – Azt várom a mérkőzéstől, hogy a korábbi hibáinkat kijavítsuk és lépésről lépésre, folyamatosan fejlődjünk a szezon során. Ha ez sikerül, az várhatóan az eredményekben is meg fog mutatkozni.

Az első fordulóban a Kaposvár-Taszár Hornets és az Oroszlány Bears házasságából született Hippos a Győr Sharks ellen lejátszotta első mérkőzését, melyből rengeteg tanulságot levonhattak a Vízilovak edzői.

– Mivel a bajnokság előtt nem tudtunk edzőmeccseket játszani más csapatok ellen, így ez a találkozó volt az, ahol valóban láthattuk, hol tartunk, hogyan sikerült az eddigi felkészülés –tette hozzá Ábrahám Róbert. – A Sharks egy jó csapat és az ilyen meccsekből mindig sokat tudunk tanulni, az eredménytől függetlenül.

A Hippos bár 45–0-ra kikapott bemutatkozásán, de a védelmüket láthatóan remekül összerakták az edzők.

– A védelmünk a mérkőzés nagy részében jól teljesített, ám sajnos engedtünk néhány hosszabb játékot, de ezeket a hibákat remélhetőleg a következő meccsre ki tudjuk javítani – mondta Ábrahám Róbert.

– Az ellenfelünkkel ellentétben mi alacsonyabb játékos létszámmal rendelkező csapat vagyunk, így a végére fizikailag is elfáradtunk, többen meg is sérültek, ám ennek ellenére nagyon elégedett voltam a csapatunk védelmével, illetve a támadó oldalon is láthattunk olyan megmozdulásokat, amelyekre a következő meccseken építhetünk.