Nem várt könnyű mérkőzés Zuglóban a kaposváriakra, hiszen Surányi László tanítványai a BVSC ellen az utolsó olyan szalmaszálba próbáltak kapaszkodni, amely a legjobb nyolc közé vezetné őket. Az első negyedben bár Csapó Miklós találatával gyorsan megszerezte a vezetést a fővárosi gárda, de erre Juhász-Szelei Norbert révén szinte azonnal felelt a Kaposvár. A folytatásban viszont Gyapjas Viktor parádézott a kapuban, s ennek köszönhetően a hazaiak két góllal is elléptek. Előbb ugyanis Nagy Márton ötméterből, majd Kovács Péter egy kipattanó után közelről talált a somogyiak kapujába, melyet ezúttal is Csoma Kristóf őrzött, helyenként óriási bravúrokat bemutatva. A negyed végén Kacper Langiewicznek még sikerült egyre felhoznia a csapatát, a második etapban viszont beindult a BVSC támadógépezete, amely zsinórban négy góllal terhelte meg KVK hálóját, így a vasutasok előnyre öt gólra nőtt. Emiatt is volt kifejezetten fontos, hogy Takács János centerből behúzta a labdát a kapuba, majd ifjabb Berta József is betalált büntetőből, hiszen ez valamelyest visszaadta a pontszerzési reményeket a Kaposvárnak.

A fordulást követően Gál Dávid találata – amivel már öttel vezettek a hazaiak – kezdte végképp szertefoszlatni a kaposvári álmokat és a szezonra kitűzött célt, a legjobb nyolcba kerülést. Utóbbi már a harmadik játékrész elején, a kaposváriak teljesítménytől függetlenül elúszott, hiszen időközben a Miskolc legyőzte az Újpestet, így a KVK már nem érheti utol a borsodiakat. Talán erről a hírről a medencében lévők is értesültek, hiszen igen könnyű gólokat szerezve növelte hétre előnyét a BVSC a harmadik felvonás végére. A negyed negyedre ezáltal már csak az maradt a kérdés, hogy Kemény Kristóf tanítványai mennyivel nyerik meg a találkozót. Ez végül hét góllal sikerült a fővárosiaknak, akik ezzel a sikerrel szorosan ott vannak az Eger nyakán.

A Kaposvári VK az utolsó előtti alapszakaszbeli bajnoki mérkőzésén sem tudott nyerni, így hétmeccsesre duzzadt a nyeretlenségi sorozata.

Surányi László: – A BVSC simán lehozta ezt a találkozót, hiszen elkapkodtuk a helyzeteinket, hátul pedig könnyű gólokat kaptunk. Az előnyüket sokkal jobban meg kéne becsülnünk, hiába kérem, hogy legyünk türelmesek, játsszuk végig az akciókat, valaki mindig eldobja a labdát. Amiatt is van hiányérzetem, hogy öt-hat olyan gólt is kaptunk, amikor már szinte kivédekeztük a támadást, hiszen egy másodperc volt csak hátra. Így nem lehet szoros mérkőzést játszani.

Kemény Kristóf: – Kiegyensúlyozottan játszottunk, végig kézben tartottuk a mérkőzést. Csapatként és egyénileg is jól teljesítettünk.

BVSC-Zugló–Kaposvári VK 16–9 (3–2, 6–3, 4–1, 3–3)

Budapest, Szőnyi út, 75 néző. Vezette: Tóth I., Ádám F.

BVSC-Zugló: Gyapjas – Csapó (3), Gyárfás (5), Mészáros M. (1), Csacsovszky A., Gál (1), Szabó II. Bence (1). Csere: Tátrai (2), Sziládi, Nagy M. (1), Mészáros Cs., Kovács P. (1), Batizi (1). Vezetőedző: Kemény Kristóf.

Kaposvári VK: Csoma – Kakstedter, Juhász-Szelei (1), Takács J. (2), Szatmári, Palatinus, ifj. Berta J. (1). Csere: Szilágyi (kapus), Petrovski (1), Langiewicz (2), Aranyi, Vörös, Vindisch, Horváth Á. (2). Vezetőedző: Surányi László.

Gól, emberelőnyből: 8/5, illetve 15/4.

Gól ötméteresből: 2/2, illetve 1/1.

Kipontozódott: Sziládi (21. p.), Szabó II. Bence (29. percben), illetve Palatinus (15. p.)