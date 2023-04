Nehéz kilencven perc vár Dragan Vukmir tanítványaira, akiknek ez lesz huszonkét nap alatt a hatodik bajnokijuk és a Dorogi FC ellen már érezni lehetett a fásultságot a csapaton, melynek kezdője ezeken hét helyen mindig megegyezett, de Vágó is végigjátszotta a legutóbbi négyet. Mindemellett a legutóbbi négy – Gyirmót FC Győr, MTK Budapest, Szentlőrinc, Dorogi FC – mindegyikén kaptak gólt, még attól a sereghajtó Dorogtól is, mely a mezőny leggyengébb támadójátékával bír. Most lényegesen nehezebb dolguk lesz, mint ellenük, illetve azt megelőzően Szentlőrincen volt. – Tudjuk, hogy ellenfelünknek élet–halál harc lesz a mérkőzés – mondta Dragan Vukmir, a Siófok vezetőedzője. – Matematikailag még nem kerültük el biztosan az osztályozót, de ez a cél, így számunkra is fontos lesz a vasárnapi találkozó. Nehéz meccset várok, mert mindkét csapatnak kellenek a pontok.

Winter kapus korábbi klubja a Békéscsaba 1912 Előre otthon veszélyes ellenfél; az idei hét bajnokijuk közül csak egyet, az Aqvital FC Csákvár ellenit bukták el (1–2). Ráadásul saját közönségük előtt mindig betaláltak, hét találkozón tízszer, vagyis bravúros teljesítmény lenne Horváth Milánéktól, ha le tudnák nullázni ellenfelüket. A legjobb gólszerzőjük a húsz éves Czékus Ádám, aki legutóbb az FTC harmadosztályú csapatában szerepelt. Kilenc gólnál tart, melyből ötöt szerzett idén, viszont március óta, 664 perce gólképtelen. Lukácsra is figyelni kell, aki a két klub legutóbbi meccsén a Viharsarokban mesternégyest ért el. Szólni kell Futóról is, aki korábban öt éven állt játszott a Balaton partján, ahonnan Pécsre, majd a téli szünetben Békéscsabára igazolt. Futó "pótlásra" a pedig Krausz ment Siófokról a Mecsekaljára.

Ebben az szezonban öt találat áll a neve mellett, melyből kettőt a legutóbbi négy fordulóban rúgott. A csabaiak a legutóbb kikaptak ugyan Szombathelyen a Haladástól, ám ettől függetlenül nem szerepelnek rosszul, hisz kiesőjelöltként a téli szünetet követő tizennégy bajnokin tizenhat pontnál járnak, a riválisaik közül a Nyíregyháza (12), Dorog (12) és a Szentlőrinc (11), Csákvár (9) négyes is kevesebbet gyűjtött, az utóbbi van a legrosszabb formában jelenleg.

– Bár nekünk lenne annyi pontunk, mint a Siófoknak, hiszen akkor nem fájna a fejünk – mondta Pásztor József, a Békéscsaba 1912 Előre megbízott vezetőedzője. – Biztos vagyok benne, hogy ők már bennmaradtak, akkor is, ha a matek miatt elméletileg szükségük van még pontra. Igen jó sorozatban vannak, hiszen hat mérkőzés óta veretlenek és összességében is nagyon jól szerepelnek. Viszont jelen helyzetünkben, ha a Real Madrid érkezne hozzánk a hétvégén, őket is meg kellene vernünk, mert csak akkor van sanszunk a bennmaradáshoz. Remélem, hogy a fiúk is átérzik a helyzetet és olyan hozzáállást fognak tanúsítani, amivel meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Ez azonban egyáltalán nem lesz egyszerű, de bízom benne, hogy hazai pályán, saját közönségünk támogatásával itthon tudjuk tartani a három pontot.

Nem megy a Siófoknak Békéscsabán

A két klub egymás elleni történelme 1983 óta íródik, azóta a siófokiak huszonegy alkalommal utaztak a Viharsarokba és mindössze kétszer tudtak ott nyerni, egy első és egy másodosztályú bajnokin. Első siker Pusztai László vezetésével jött össze 4500 néző előtt, a Bíró – Jenei, Zare, Olajos, Marozsán – Varsányi, Meksz, Halzov, Elekes – Kovács J. (Zsadányi), Kirchmayer (Szabó Z.) összetételű csapatnak, Kovács és Varsányi góljaival (2–1), míg a második egy NB II-es összecsapáson Waltner Róbert irányítása mellett egy Balogh Bence Benitó találattal (1–0). A jelenlegi keretből Horváth Milán, Hutvágner, Polényi, Nikházi is pályára lépett akkor, 2020 novemberében.