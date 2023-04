A Szegedtől elszenvedett vereség után, mindenképpen javítani szerettek volna a kaposváriak, ám ehhez az kellett, hogy idegenben győzzék le az Atomerőmű SE együttesét. A dolgukat nehezítette, hogy Sebastian Aris és Isiah Brown sem tudta vállalni a játékot, a dán karmester sérülése kiújult, az amerikai játékosnak pedig a bokájával akadtak gondok. Kérdéses volt még Tomislav Gabric szereplése is, ám ő végül pályára lép(het)ett. A túl oldalon is volt több hiányzó, Samuel Taiwo, Kovács Ákos és Deon Edwin sem állhatott Csirke Ferenc vezetőedző rendelkezésére.





A mérkőzés első hét pontját ugyan a házigazda szerezte, ám Krnjajski Borisz két büntetőjével és 2+1-es akciójával, s Michael Hughes duplájával hamar eltűnt a különbség. Ezután egy újabb 7–0-ás rohamot produkált az ASE, melyre csak Hendlein triplája érkezett. Magabiztosan tartották előnyüket a paksiak, akik az első negyedet nyolccal nyerték. A második etap elején alaposan beragadtak a somogyiak, közel három percig nem találtak gyűrűbe, s ezt riválisuk kihasználta és tizenhat egységnyi fórt épített ki. Puska Bence és Tomislav Gabric egy-egy hármassal fújt riadót, majd Hendlein Roland is beköszönt távolról, de hiába, ugyanis minden egyes vendégkosárra rögtön jött a válasz. A félidő utolsó dobása is a tolnaiaké volt, mellyel továbbmélyült a felek közötti szakadék.

A térfélcsere után is hazaiak irányították a játékot, ellenfelük védekezése nem akart összeállni, s támadásban is sokat hibáztak, így folyamatosan növelni tudták az előnyüket Eilingsfeld Jánosék. Az Atomerőmű SE minden kaposvári megingást kihasznált, s olyan előnyt épített ki, 80–54-re vezettek, mellyel nyugodtan várhatta a zárószakaszt. Az utolsó tíz perc már csak formalitás volt, hiszen a meccs már eldőlt, ráadásul Frank áron trojkájával már harminc pont volt a tolnaiak előnye, akik teljesen megérdemelten nyerték meg a találkozót.

Atomerőmű SE–Kometa Kaposvári KK 98–77 (25–17, 31–20, 24–17, 18–23)

Paks, Atomerőmű Sportegyesület Sportcsarnok, 450 néző. V.: Cziffra Csaba Zsolt, Goda László, Nyilas István.

Atomerőmű SE: Frank (14/12), Buckingham (15/3), Grubor (17/6), Eilingsfeld (25/6), Atkinson (21). Csere: Gulyás M. (2), Pajor D. (-), Karosi G. (2), Csizmadia A. (2), Kékesi K. (-). Vezetőedző: Csirke Ferenc, edző: Szentendrei Áron.

Kometa Kaposvári KK: Krnjajski (8), Puska B. (3/3), Parsons (17), Gabric (18/9), Hughes (14). Csere: Hendlein R. (8/6), Paár M. (3/3), Bogdán B. (2), Halmai D. (2), Szőke B. (-), Hajduk A. D. (2). Vezetőedző: Szőke Balázs, edző: Filipovics Gordan.

Kipontozódott: Pajor D. a 38. percben.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 7–0, 4. perc: 9–7, 6. perc: 14–10, 8. perc: 18–13, 10. perc: 25–17, 13. perc: 30–17, 18. perc: 42–28, 20. perc: 56–37, 22. perc: 60–41, 24. perc: 68–45, 26. perc: 75–50, 28. perc: 78–52, 30. perc: 80–54, 33. perc: 85–57, 39. perc: 98–75.