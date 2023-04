A balatoni siker kulcsa ezúttal a védekezés lehetett volna, miután a Dorogé a mezőny leggyengébb támadójátéka, korábbi tizenhat idegenbeli meccsükön mindössze tizenkét gólt rúgtak. Mindezek ellenére nem sikerült lehozni nullára ezt a kilencven percet, ami a megelőző, Gyirmót FC Győr, MTK Budapest, vagy Szentlőrinc elleni bajnokikon még nem jelentett gondot, most viszont igen, mert nem jött össze a sikerhez szükséges legalább két találat. Ebben közrejátszhatott a fáradtság is, hisz tizenhét nap alatt ez volt az ötödik meccsük és Dragan Vukmir nem a rotáció elkötelezett híve. A vasárnapi, szentlőrinci bajnokihoz képest egy helyen változtatott, az is kényszerből, hiszen Kerezsi helyett Girsik került a kezdőbe. Meg kell jegyezni, a trénernek sok lehetősége nincs is a variálásra...



Visszafogottan kezdtek a balatoniak, egy eladott labda után Szalai lőtt kapufát (21.p.), majd egy kiugratás után, lesgyanús helyzeteben az utóbbi szerzett gólt (23.p.) és máris futhattak az eredmény után Szakályék! Major lövése utáni Preklet kezezés utáni büntetőnél nagyon közel kerültek az egyenlítéshez, ám Borsos két óriási bravúrt bemutatva előbb megfogta Farkas tizenegyesét, majd Major ismétlését, a második kipattanót pedig Farkas püfölte a kapufára, ahova egy bevetődő védőről került. Az egyenlítés öt perccel a szünet előtt jött össze, amikor Dénes fordult le a védőjéről és a középre tett labdáját Farkas belsőzte a hálóba. Farkasnak ez volt a kilencedik, a nyolcadik idén!



A második félidő már nem volt ennyire eseménydús, az első történésre tizenöt percet kellett várni, Barna életerős lövése ment alig a bal kapufa mellé! Az egyetlen dolga ebben a félidőben Hegedűs kísérleténél volt Borsosnak, aki egy hosszú indítás után megelőzve védőjét megpróbálta elpörgetni a labdát mellette, aki leleste a kísérletet (75.p.). A folytatásban Sztojka szabadrúgását ütötte szögletre Winter (80.p.), majd két perccel a rendes játékidő lejárta volt egy meccslabdája a vendégeknek. Horváth Milán rossz helyre fejelt labdája után Nyitrai előzékenységének köszönhetően Szedlár ment el a bal oldalon, beadására a cserként beálló Papp Marcell érkezett középen, ám tizenöt méterről kaput sem talált, csúnyán fölé lőtt.





Rászolgáltak az egy pontra a vendégek, akik alaposan megszervezték a védekezésüket, ám a szünet után a győzelem reményében kinyíltak, amit a meccs záró szakaszában nem tudtak kihasználni a fáradtnak is tűnő házigazdák, miután az ellentámadásiak pontatlanok voltak, vagy lesen akadtak el, ráadásul ezúttal a pontrúgások sem tudtak segíteni a győzelem kiharcolásában.