A bajnoki alapszakaszban kétszer találkozott egymással a két társaság, s mindkét alkalommal – előbb Székesfehérváron, majd másfél hónappal később Kaposváron – a somogyiak nyertek 3–2 arányban. Azokról a mérkőzésekről még hiányzott Lubos Bartunek és Baróti Árpád, mint ahogy Pesti Marcell és Eke Péter is. Most kicsit máshogy alakultak a dolgok; a házigazda fehérváriak szett nélkül maradtak...

A hazaiak kezdték jobban a döntőt, s 8–2 arányú székesfehérvári előnynél magához rendelte a játékosait a szerb mester, Szlobodan Prakljacsics. Volt a szavainak súlya, lévén 10–10-nél befogták az ellenfelüket. 17–17 után vettük át a vezetést, amit aztán már nem is adtunk ki a kezünkből. Bögöly Gábor igazi vezéregyénisége vot a Fino-Kaposvárnak, ő gyártotta a legszorgalmasabban a pontokat. Amúgy a nyitó játszma meglehetősen széttördelt volt – vagy legalábbis annak tűnhetett – , mivel a csapatok rendre éltek a videóbíró adta lehetőséggel; jobb híján ilyenkor mindkét együttes mestere villámgyors eligazítást tartott.

A második játékrészt is a hazaiak kezdték lendületesebben, s elléptek 12–5-re. Ekkor viszont nagyon látványosan megtorpantak, s a vendég Fino – miután egymás után nyolc pontot szerzett – átvette a vezetést. Innentől kezdve lényegében már csak az volt a kérdés, hogy mikor tesznek pontot a szett végére. A teljes képhez tartozik, hogy 20–19 arányú kaposvári vezetésnél kifordult Pesti Marcell bokája, s már nem is tudott vissza térni a pályára.

A harmadik, utolsó felvonásban annyit változott a képlet, hogy végig a Fino-Kaposvár uralta a játékot. A játszma elején 3–3-nál Takács Milán liberó véletlenül fejbe rúgta, pontosabban térdelte albán csapattársát, Redjo Kocit, de mindketten tudták folytatni a játékot. Hiába keresték és kutatták, a kaposvári csapaton nem lehetett fogást találni. A liberó Bozóki Bence igazi csapatkapitányként irányította az övéit, a cseh válogatott karmester, Lubos Bartunek pedig az utolsó szettben amolyan ráadásként még négy pontot is szerzett. Az ütők és a centerek – Bögöly Gábor, Baróti Árpád, Iván Bence, valamint a két kubai légiós, Quevedo Hernández Hermes és Lescay Favier Tomas Alejandro – időnként igazi padlószaggató bombákat eresztett meg Fehérváron a VOK-csarnokban. A csereként érkezett Hubicska Patrik is csak úgy a mihez tartás végett elengedett egy gyilkos erejű ütést, s Tóth Kristóf is tette a maga dolgát. Amúgy nem mellesleg jó és egyben felemelő érzés volt a Kaposvárról érkezett szurkolók hangját folyamatosan hallani.

Folytatás április 27-én, csütörtökön 20 órakor a Kaposvár Arénában; az új nézőcsúcs máris garantált. Ha Fehérváron is ennyire kitettek magukért a Fino hívei, akkor mi lesz itt csütörtökön este...?

Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn–Fino-Kaposvár 0–3 (–21, –23, –18)

Székesfehérvár, VOK-csarnok, 700 néző. Vezette: Jámbor T., Bátkai-Katona.

Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn: Szabó V. (6), Koci (10), Ambrus B. (5), Pesti M. (7), Doda (5), Eke (5). Csere: Takács M. (liberó), Deliu (–), Kholman (–), Boa (1). Vezetőedző: Dávid Zoltán. Edző: Szabó Gergely.

Fino-Kaposvár: Bartunek (5), Quevedo (9), Iván B. (8), Baróti (11), Bögöly (13), Lescay (9). Csere: Bozóki (liberó), Hubicska (1), Tóth K. (–). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 2–0, 5–1, 8–2, 8–5, 10–6, 10–10, 15–13, 17–14, 17–18, 18–22, 20–24, 21–25 (34 perc).

2. játszma: 5–4, 8–5, 12–5, 12–13, 14–15, 16–19, 19–19, 19–21, 22–24, 23–25 (32 perc).

3. játszma: 4–5, 6–10, 10–15, 15–20, 17–24, 16–25 (22 perc).