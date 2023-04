A Nyíregyháza mindkét meccsét elveszítette eddig az alsóházi rájátszásban, a somogyiak pedig egy-egy győzelemmel és vereséggel rajtoltak. A nyitányon diadalt arattak ugyan a Budapest Honvéd SE ellen, de – szintén hazai pályán – kikaptak az MVM-OSE Lionstól, így mindenképpen javítani akartak, s erre idegenben volt lehetőségük. A szakmai stáb már számíthatott Sebastian Arisra, a dán irányító már nem csak bemelegített, szerephez is jutott az összecsapáson. Közvetlenül a meccs előtt derült csak ki, hogy a házigazda egyik kulcsjátékosa, Pipiras sérüléssel bajlódik, ki is került a kezdőből és pályára sem lépett.

Nagy küzdelmet és hibákat is hozott a mérkőzés első pár percre, a hazaiak Copes centerakcióival tartottak előrébb, de ahogy haladtunk előre, úgy vették át az irányítást a vendégek. Ha csak pár ponttal is, de a vendégeknél volt az előny, amikor lehetőség lett volna jobban elhúzni, egy-egy elrontott passz vagy kihagyott kísérlet megtörte a ritmust. Az első negyed utolsó támadását a szabolcsiak vezethették, ám az akció végén Paár Márk dobhatott két büntetőt. A második etap elején több mint három és fél percig nem találtak be a somogyiak, Gabric ugyan megtörte a kosárcsendet, ám a rossz sorozatot nem. Szinte semmi sem jött össze támadásban, így a lehető legjobbkor jött Brown triplája. Aris értékesített egy büntetőt, majd Puska Bence tett vissza szépen egy lecsorgó labdát, máris újra a Kometa állt jobban, a félidőt Perry két kihagyott büntetője zárta.

A fordulás után Gabric és Krnjajski is bevágott egy-egy hármast, időt is kért Darko Radulovics, a Nyíregyháza vezetőedzője. A rövid szünet után Aris köszönt be kintről, s Parsons ziccerével már tizenegy volt közte. Több is lehetett volna az előny, ám sajnos több tiszta dobóhelyzet is kimaradt. Nagy csata dúlt a pályán, a szabolcsiak Bazsó kintijével és Fazekas dudaszós duplájával faragtak hátrányukon, így 47–52 állt az eredményjelzőn a zárószakasz előtt. Melynek kezdetén pillanatok alatt kiegyenlítettek a nyírségiek. Krnjajski lehetetlen helyzetből dobott kosarat és – mivel faultoltak ellene – a plusz egyet is értékesítette. Sokáig úgy tűnt, ez a bravúros mozdulatsor meghozta az áttörést, hiszen fokozatosan építették az előnyünket a kaposváriak, ám a hajrá Copesnak köszönhetően izgalmas lett. Az utolsó percnek 68–73-ról vágtak neki a felek, Brown kígyózott be a védők között és szerzett két pontot, Parsons labdaszerzése után Krnjajski ellen szabálytalankodtak, a csapatkapitány nem hibázott és ezzel el dőlt a meccs sorsa.

HÜBNER Nyíregyháza BS–Kometa Kaposvári KK 69–79 (18–21, 13–12, 16–19, 22–27)

Nyíregyháza, Continental Aréna. Vezette: dr. Mészáros Balázs, Pozsonyi László, Lengyel Ádám József.

HÜBNER Nyíregyháza BS: Perry (9/3), Kass B. (4) Bazsó B. (12/6), Szobi (3) Copes (18). Csere: Kone (3), Fazekas Cs. (17/9), Kiss B. (3/3), Bonifert B. (-). Vezetőedző: Darko Radulovics. Edzők: Alberto Ona, Szollár Gergő.

Kometa Kaposvári KK: Brown (9), Puska B. (4), Parsons (13), Gabric (16/6), Hughes (13). Csere: Halmai D. (-), Aris (13/6), Hendlein R. (-), Krnjajski (8/3), Paár M. (3), Bogdán B. (-). Vezetőedző: Szőke Balázs, edző: Filipovics Gordan.

Kipontozódott: Szobi a 35. percben, Perry a 36. percben.