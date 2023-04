A Budapest Honvéd SE elleni hazai találkozóval nyitotta az alsóházi rájátszás sorozatát a Kometa Kaposvári KK, a fővárosiakkal az alapszakaszban egy–egyre végeztek a felek, miután idegenben kikaptak a somogyiak, hazai pályán viszont nyertek. Hendlein Roland a meccs előtt azt hangsúlyozta, a play-outban nincs könnyű mérkőzés, hiszen mindegyik csapat az életéért, azaz a bent maradásért küzd. A játékos azt is kiemelte, hazai pályán nem szabad hibázni. Az összecsapáson, bár bemelegített, a makacs sérüléssel bajlódó Sebastian Aris még nem léphetett pályára, de jó úton haladt a felépülése.

Fotós: Lang Róbert



Az első hét kaposvári pontot, két duplát és egy triplát, Tomislav Gabric szerezte, de ezzel együtt is a vendégeknél volt az előny, egészen Parsons zicceréig. Hendlein ugrasztotta talpra a közönséget, miután egy hatalmas sapkát osztott ki Demeternek, az ellentámadásból Parsons volt eredményes. Nagy harc dúlt a pályán, s bizony egy-egy hiba is becsúszott a csapatok játékába. A negyed utolsó kosarát Peringer szerezte, ám így is a hazaiak vezettek, igaz csak kettővel. A második negyedben fokozatosan növelte fórját a házigazda, Gabric nagyon élt, a horvát kosárlabdázó trojkájával már több mint tíz volt közte. Brown előbb Parsonst, majd Hughest hozta kihagyhatatlan helyzetbe, de Tanoh Dez gondoskodott róla, hogy látótávolságban maradjon csapata. A félidő utolsó támadását a Honvéd vezethette, ám Sherman távolija rövid volt.

A térfélcsere után tartotta az előnyét a Kometa, a fővárosiak próbálkoztak becsülettel, a felzárkózási kísérleteiket rendre vissza tudták verni a vendéglátók. Sőt Gabric újabb villanásával már 63–48 állt az eredményjelzőn. Ezután viszont vendégpillanatok következtek, előbb Sherman dobott hármast, majd Demeter egy duplát, jött is Szőke Balázs időkérése. A harmadik etap hajrájában sikerült újra tíz pont fölé tornázni a különbséget, így a kaposváriak várhatták nyugodtabban a zárószakaszt. Melynek elején akár el is dőlhetett volna a meccs sorsa, ugyanis 5–0-ával kezdtek Brownék, Baksa Szabolcs egylete azonban kihasználta riválisa hibáit, s újra felzárkózott. A hajrá aztán újra a kaposváriakról szólt, Parsons közeliével húsz egység fölé nőtt a különbség, Michael Hughes pedig hármast(!) dobott. A slusszpoén Halmai Dánielé volt, aki egy bravúros ziccerrel zárta le a találkozót.

Kometa Kaposvári KK–Budapest Honvéd SE 95–72 (20–18, 29–19, 20–20, 25–15)

Kaposvári Városi Sportcsarnok, 550 néző. Vezette: Kapitány Gellért, Kapusi Gábor, Földesi Ádám.

Kometa Kaposvári KK: Brown (18/6), Puska B. (-), Parsons (17), Gabric (30/18), Hughes (16/3). Csere: Hendlein R. (2), Krnjajski (9/3), Paár M. (-), Halmai D. (3), Bogdán B. (-), Hajduk A. D. (-). Vezetőedző: Szőke Balázs, edző Filipovics Gordan.

Budapest Honvéd SE: Sherman (12/3), Tanoh Dez (14), Crawley (13/3), Demeter (6), Peringer (2). Csere: Mijovic (18/12), Simon K. (-), Hajdu (4), Kopácsi (1), Tarján (-), Reizinger (2). Vezetőedző: Baksa Szabolcs, másodedző: Sabáli Balázs.

Kipontozódott: Demeter a 35. percben.

Az eredmény alakulása.

2. perc: 2–4, 4. perc: 11–8, 6. perc: 13–12, 10. perc: 20–18, 12. perc: 26–21, 14. perc: 33–26, 16. perc: 39–28, 20. perc: 49–37, 24. perc: 54–43, 28. perc: 65–55, 30. perc: 69–57, 32. perc: 74–59, 34. perc: 78–64, 36. perc: 82–69, 39. perc: 89–69.