A Dunántúli Vízilabda Liga baby II.-es korosztályának utolsó fordulójában, a Csik Ferenc Versenyuszodában ünnepelhettek a kaposváriak legkisebbjei, akik mind aranyérmet kaphattak zárásként.

– Augusztusban kezdtük el a felkészülést és októberben volt az első fordulója a bajnokságuknak – mondta a klubhonlapnak Bukovics Dia, a csapat edzője. – Ha abból indulunk ki, hogy az elején volt olyan gyermek, aki még nem is úszott mélyvízben, mostanra pedig, a csapat egyik kulcsember, akkor sok mindent le tudunk vonni következtetésképp. Hatalmas fejlődésen mentek keresztül, az alapok elsajátítása mellett az is célunk volt, hogy megmutassuk nekik a sport fontosságát és megszerettessük velük a vízilabdát. A mindennapi edzések és a havi egy mérkőzés igazán összekovácsolta a kis hadsereget. Náluk még nincs végeredmény, így minden játékos aranyérmet kapott a részvételért. Kívülről is látszott, hogy mindig próbálkoztak teljesíteni a megbeszéltek szerint és mellette még élvezték is.

DVL gyermek IV. bajnokság, felsőházi rájátszás, 4. forduló

Kaposvári VK–GYSE UNI Győr 16–1 (1–0, 4–0, 5–1, 6–0). A kaposvári gólszerzők: Ruppert R. 3, Füzi M. 3, Klampauer B. 3, Krakkai Á. 3, Szita B. 2, Tóth L. 2.

Kaposvári VK–Pécsi Sportiskola 7–4 (1–1, 0–1, 3–1, 3–1). A kaposvári gólszerzők: Takács B. 2, Klampauer B. 2, Tóth L., Rupper R., Füzi M.