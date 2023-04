Egyhónapos pihenő után a záró fordulóval befejeződött a sakkcsapatbajnokság az NB II. Asztalos Lajos csoportjában. A Nagyatád ezúttal Dunaújvárosba látogatott, ahol a játékosok, ha minimális arányban is, de végül hozták a kötelező győzelmet. Ezzel az eredménnyel az együttesnek ebben az idényben is sikerült a dobogón végeznie. A két társulat korábban is nagy küzdelemben szokta eldönteni a mérkőzés sorsát és ez így történt ezen a játéknapon is.





Két gyors döntetlent követően, az ifjúsági játékos, Molnár Aurél alig több, mint egy órás játék után feladásra kényszerítette ellenfelét. Aurél ezzel a győzelmével kilenc játszmából szerzett 6.5 pontjával a nagyatádi csapat legeredményesebb játékosa lett. Nem sokkal ezt követően édesapja is győztesen állhatott fel a tábla mellől, aki valószínűleg nem akart elmaradni fia napi teljesítményétől. Néhány döntetlent követően Szijártó András előbb gyalogot nyert, majd a végjátékban már behozhatatlan előnybe került. A győztes pontot végül az első táblán Matko Ognjennek köszönhette a csapat, aki türelmesen építgette előnyösebb állását és a negyedik óra végén megadásra késztette ellenfelét.

A mérkőzés érdekessége, hogy hét táblán is eldőltek a játszmák és mindössze két békés döntetlen született. A bajnokság végére is maradtak izgalmak, ugyanis a második helyen álló Szentlőrinc 10.5 pontot szerzett, amivel kis híján beérte az élen álló decsi együttest, mely végül teljesen megérdemelten, de mindössze fél pont előnnyel szerezte meg a bajnoki címet.

Dunaújváros–Nagyatád 5.5–6.5

A nagyatádi győztesek: Matko Ognjen (1. tábla), Molnár Aurél (4. tábla), Molnár Aurél jr. (5. tábla), Szijártó András (7. tábla). Döntetlent játszottak: Máthé Gáspár (2. tábla), Kőnig Balázs (6. tábla), Ferencz Miklós (8. tábla), Kondákor Márk (10. tábla), Bocska János (11. tábla).

A forduló további eredményei: Szentlőrinc–Kármi Pécs 10.5–1.5, Kaposvár–Komló 7.5–4.5, Decs–Baja 7–5, Fehérvár SE–Marcali 6.5–5.5.

A bajnokság végeredménye: 1. Decs 70.5 pont, 2. Szentlőrinc 70 pont, 3. Nagyatád 64 pont, 4. Baja 61.5 pont, 5. Fehérvár SE 56.5 pont, 6. Dunaújváros 50 pont, 7. Kármin Pécs 42.5 pont, 8. Marcali 42 pont, 9. Komló II. 41 pont, 10. Kaposvár 36 pont.