Vasárnap ebédidőben a Diósd Saints otthonában lépett pályára a Kaposvár-Taszár Hornets és az Oroszlány Bears összeolvadásából létrejött Hippos, amely szeretett volna egy sokkal szebb eredményt elérni, mint az első fordulóban, mely során 45–0 arányban kapott ki a Győr Sharks-tól. Az első negyedben ádáz csata zajlott minden egyes yardért. A védelmek nagy elánnal, minden dicséretet megérdemlően küzdöttek, míg a támadóegységekről már nem beszélhetünk ilyen elégedetten, ugyanis sok hiba, meg nem értés jellemezte a kísérleteket. Mindazonáltal a mérkőzést inkább a Hippos uralta, amely az első mérkőzéshez képest sokkal összeszedettebbnek tűnt. Talán ennek, valamint egy jó edzői húzásnak és egy remek kivitelezésnek köszönhetően a második negyed elején meg is szerezték az előnyt a Vízilovak, akik igen távolról, megközelítőleg harminc yardról lőttek mezőnygólt (0–3). Az előnybe kerülő Vízilovak még harapósabbá válták, azonban egy apró figyelmetlenséget kihasználva a Szentek támadója elrobogott a bal oldalon és megszerezte a mérkőzést első touchdown-ját (6–3), majd a hazaiak kétpontos kísérletét is siker koronázta (8–3).

A félidei szünetben a Szenteknek sikerült jobban rendezni a taktikájukat, hiszen alig kezdődött el a harmadik játérész, egy kitűnő elkapás után máris megszerezték az újabb touchdown-jukat (14–3), amit még egy kétpontossal meg is fejeltek (16–3). A Hippos játékosai kezdtek fáradni, csökkent a koncentrációjuk is, ezt pedig tudatosan kihasználva a diósdiak egy hosszú futás után bevitték a célterületre a harmadik labdájukat is (22–3), majd ezúttal az extra pontot választották, s nem is hibázták el a kísérletet (23–3). A negyedik felvonásban a Vízilovak próbáltak visszakapaszkodni a meccsben, s minden maradék erejüket harcba vetve megszerezték első touchdown-jukat a szezonban (23–9), majd egy extrapontot lőve (23–10) máris közelebb érezhették magukhoz a Szenteket. A kezdőrúgás után azonban a Diósd egyből visszahorda a labdát a Hippos célterületére (29–10), s az extra pontot sem hibázták el a hazaiak (30–10). Így hiába éledt fel a remény a Vízilovakban egy szoros meccsre, a Szentek negyedik touchdown-ját követően eldőlt a találkozó. A reményvesztett Hippos ráadásul teljesen szét is esett, a Szentek pedig nem voltak méltók a nevükhöz, hiszen könyörtelenül átgázoltak az elesett Vízilovakon, s három könnyedén bevitt touchdown-nal és egy sikeres kétpontos kísérlettel végül kiütötték ellenfelüket.

A Hippos játéka bár az első félidőben javuló tendenciát mutatott, hiszen a védelem, akárcsak a Győr ellen ezúttal is kitett magáért, de az utolsó két negyedben nyújtott, hit nélküli teljesítményre nem lehet alapozni a folytatásban.

Diósd Saints–Hippos 50–10 (0–0, 8–3, 15–0, 27–7