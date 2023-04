Remek formában van a Gyirmót FC Győr, mely az idei tíz bajnokin csak egyszer, Diósgyőrben kapott ki, ráadásul úgy tűnik, sikerült a téli szünetben a legnagyobb hiányosságukon, a hazai eredményességükön is javítani! Hogy nincsenek harcban a MTK Budapest, DVTK kettőssel a feljutásért, azt az utóbbinak köszönhetik, tizenöt meccsen huszonhárom pont a mérlegük, ami megegyezik a tabellán csak tizenkettedik BFC Siófokéval. A DVTK, MTK páros ezzel szemben otthon harminchat, harminchét pontnál jár ugyanennyi bajnokin.

Az idén az Alcufer Stadionban egy Dorogi FC elleni döntetlennel kezdtek (1–1), aztán jött négy siker a Budafoki MTE (2–1), a HR-RENT Kozármisleny (2–0), az Aqvital FC Csákvár (2–1) és az ETO FC Győr (4–0) ellen, utoljára tavaly november végén buktak a Szeged-Csanád Grosics Akadémiával (0–1). Nem lesz könnyű ezt a sorozatot megfékezni, különösen úgy, hogy a huszonkét éves Soltész Dominik az utóbbi hét bajnokin tíz találatot ért el, a legutóbbi fordulóban, Szombathelyen mesterhármast szerzett (3–3). A 2018/2019-es szezonban Siófokon harminchét találkozón hét gólt jegyző, huszonhét éves Medgyes Zoltánnal közösen alaposan meg tudják nehezíteni az ellenfelek életét, utóbbi hét gólnál tart, ebből hármat szerzett idén. Balatoni oldalon Farkas Balázs Keszőt kell kiemelni, aki a téli felkészülést követően négy gólnál, Varjas Zoltán pedig kettőnél jár. Farkas a két klub őszi meccsén is nyerőember lehetett volna, a már–már Gyirmót specialistának mondható Balogh Bence Benitó találata után azonban kétszer is ziccert is rontott, amiért nagy kár volt, mert kétgólos hátrányból bizonyára nehezebben jöttek volna vissza a kisalföldiek, akik végül kettővel nyertek (1–3) egy kilencvenharmadik percben szerzett találatnak köszönhetően. A hátrányból kiharcolt sikert a csereként beálló Simon András szállította, aki duplázott, neki nagyon megy a Siófok ellen, hatszor játszott ellenük gyirmótiként és hét gólt rúgott nekik. A két szélen remeklő Soltész és Medgyes mellett – amennyiben pályára lép – Simonra is érdemes kiemelt figyelmet fordítani! Ha ez sikerül és nem kapnak gólt a balatoniak, akkor már a kezükben érezhetik az újabb három pontot. Dragan Vukmir irányítása mellett amikor lenullázták az ellenfelet, akkor nyertek is!

Mindkét csapatnak van eltiltottja, Csertői Aurél együtteséből az alapembernek számító, huszonkilenc meccsén két gólt szerző Kovács Milán, míg Dragan Vukmiréból Polényi Gábor kénytelen kihagyni ezt a kilencven percet. A balatoniak kapitánya a hosszabbítással együtt harminckét percet volt a pályán a barcikaiak elleni siker alkalmával, ám ennyi idő is elég volt neki, hogy kisárgázza magát.

Tíz meccsen öt piros lap és csak két verség Gyirmóton

A két klub huszonegyezer találkozott egymással, mindannyiszor a másodosztályban, öt döntetlen mellett kilenc balatoni és hét gyirmóti siker született. Idegenben kifejezetten jól megy a Siófoknak, legutóbb kikaptak a hatvanhetedik perctől emberhátrányban játszva (0–2), ám azt megelőzően 2007 áprilisától 2021 februárjáig veretlenek voltak; nyolc találkozón négy döntetlen mellett négyszer is győzni tudtak! Az eddig játszott tíz kisalföldi találkozóból csak kettőn kaptak ki, meg kell jegyezni, hogy ezek rendszerint parázs hangulatú kilencven percek, amit jól mutat, hogy a felén, öt találkozón is villant a piros, háromszor balatoni, kétszer hazai oldalon!