Halmai Petra úszó olimpikon, sportpszichológus

– A sportpszichológia egy nagyon fontos és érdekes téma, nekem azért esett erre a választásom, mert szerintem az elért eredmények nyolcvan százalékban fejben dőlnek el – mondta Halmai Petra úszó olimpikon, sportpszichológus. – Mert lehet tökéletes az alkatod, amihez párosulhat tehetség is, ha mentálisan gyenge vagy és elveszik a fókuszod, s nem tudod kezelni a rád nehezedő nyomást, akkor nem leszel sikeres. Az elmúlt húsz év során szinte mindenen keresztül mentem, hiszen nekem nincs úszóalkatom, viszont fejben nagyon erős vagyok. Igazából azért kezdtem el a Florida Gulf Coast Universityn sportpszichológiát hallgatni, mert úgy voltam vele, ha később nem is foglalkoznék ezzel, sokat profitálhatok belőle a pályafutásom során. Sok technikát megtanultam, de közben jártam is sportpszichológushoz, azaz volt, aki segített.

Általában az emberek, így a sportolók többsége is, akkor fordul szakemberhez, ha már „ég a ház”.

– Sajnos ebben nagy szerepet játszik az, hogy sokan azt gondolják, aki pszichológushoz fordul, az beteg, de ez egy óriási tévedés – hangsúlyozta Halmai Petra. – Sokan valóban csak akkor kérnek segítséget, ha már érezhetően nagy a baj. Én ezért azt tanácsolom, minél előbb keressünk fel egy segítőt, aki a negatívat pozitívummá tudja változtatni, sőt a jó dolgokat még jobbá tudja tenni. Tizennyolcéves voltam, s még Székesfehérváron úsztam, amikor először jártam sportpszichológusnál, mert úgy voltam vele, biztosan tud valami pluszt adni, s így is lett. Amerikában aztán rendszeres jártam, mert így könnyebben fel tudtam dolgozni a nyomást és a fókuszom is a helyén volt.

Kettőezer-huszonegyben végzett a tengerentúli egyetemen, a mesterképzést Barcelonában végezte el, s már honosíttatta is a diplomáját.

– Magyarországon sajnos egyelőre még gyerekcipőben jár a sportpszichológia, de már van előrelépés – fogalmazott Halmai Petra, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszója. – Itthon még nagyon vegyes a kép, azaz előfordul, hogy az egyesületek keresnek szakembert, de az is, hogy a pszichológus keresi meg a csapatokat, hogy szívesen segítene. Vannak edzők, akik nem hisznek benne, ám szerencsére egyre többen látják ennek a dolognak a jelentőségét. Hiszen egy pszichológus jobban rálát olyan dolgokra, melyeket a tréner észre sem vesz vagy elsiklik felette, így terhet is vesz le a szakvezetők válláról.



Az, hogy hány éves korban szükséges elkezdeni a terápiát, teljesen az adott egyéntől függ.

– A barátok, a családi háttér, az iskola is befolyásolhatja a folyamatokat – emelte ki az olimpikon, aki már a 2024-es párizsi ötkarikás játékokra (is) készül. – De én úgy látom, minél előbb kezdődnek el a foglalkozások, annál többet tud profitálni belőle a gyermek. Jelenleg két, tizenegy- és tizenkétéves ifjú sportolónak segítek. S úgy látom, körülbelül ez az életkor, amikor el lehet kezdeni alkalmazni a sportpszichológiát. Mely rengeteget segíthet felkészülni a versenyekre, ne a terhet, a kényszert érezze a fiatal, hanem azt, képes rá, meg tudja csinálni, s talán, ami legfontosabb, higgyen magában!

Halmai Petra azt vallja, nagyon fontos, hogy a gyerekek szeretettel járjanak edzésre, érezzék jól magukat abban a közegben, melyben vannak. – Nem szabad(na) terhet rakni rájuk, sőt még későbbiekben sem – húzta alá. – Sajnos még mindig többen gépként tekintenek a sportolókra, nem nézik az emberi oldalukat, s ez óriási hiba, ezért van az, hogy a nagy elvárások miatt, hamar kiégnek a fiatal élsportolók.

A sportpszichológus első lépésként a lehető legközelebb próbál kerülni a „pácienséhez”.

– A cél az, hogy minél jobban megismerjem a sportolót, akivel dolgozok – tette hozzá Halmai Petra. – Ki kell deríteni, hogyan áll a versenyekhez, magához a versenyhelyzethez, miként kezeli a sikert vagy éppen a kudarcot. Rá kell vezetni arra, hogy ő is ember, ezért hibázhat, lehet rosszabb napja, és el kell fogadnia, s fel kell dolgoznia azt, ami éppen van. Ezután pedig már a következő nagy megméretésre koncentrálni.

Halmai Petra beszélt még – többek között – a közösségi média előnyeiről és a hátrányairól is.