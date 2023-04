A debreceniek egy Magyar Kupa bronzéremmel hangoltak a Siófok KC ellen, melynek négyes döntőjébe épp az előbbieken át vezetett az útjuk. Szilágyi Zoltán együttese végig vezetve, rajt-cél győzelmet aratott, az utolsó tíz percnek háromgólos előnnyel vágtak neki (24-21), amit meg is őriztek a lefújásig (28-25). A siófokiak kiesésében nagy szerepe volt az első félidei támadójátéknak, mindössze tizennégyszer lőttek kapura, ebből jött össze a kilenc gól, melynek harmadát Such Nelli szerezte. A fordulás után már tizenhatot lőttek, ami egy tisztes vereséghez volt elég…Remélhetőleg Uros Bregar tanítványai most jobban koncentrálnak, mint azon a kupameccsen, melyen eladott labdából és technikai hibából volt tizennyolc tőlük, két kihagyott hetes és három kapufa mellett.

A piros-fehérek a hétvégi Magyar Kupa Final Four elődöntőt a Győri Adi ETO KC ellen játszották szombaton és mindössze egygólos vereséget szenvedtek Costa sérülése ellenére, úgy, hogy az utolsó támadás az övék volt (26-27). Planéta hat, Kácsor öt, Vámos Mira négy találatig, Gabriel pedig tíz védésig jutott a kisalföldiek elleni csatában. A másnapi bronzmeccsen - levetkőzve a csalódottságukat - hatgólos sikert arattak az MTK felett (32-26) Kácsor hét góljával.

– Sokat kivett belőlünk a négyes döntő – nyilatkozta Szilágyi Zoltán, a piros-fehérek trénere, aki szerint a bajnokságban is szeretnének bronzérmesként zárni. Hat mérkőzés van hátra, az utolsó négy idegenben, vagyis nem lesz könnyű feladat. – Nagyon fontos lesz a következő mérkőzés a Siófok ellen, mely ahogy látom, egyre jobb formát mutat. A sorsunk a mi kezünkben van, ezt már csak mi tudjuk elrontani. Nagyon bízom abban, hogy megértjük ennek súlyát, jelentőségét. A feladat adott, mindig a következő mérkőzést kell megnyerni, mindig arra koncentrálunk, nem akarunk számolgatni.

A balatoniaknál Debreczeni-Klivinyi szerint egyáltalán nem jó a hangulat, nagyon nehéz helyzetben vannak, nagyon nehéz egy-egy mérkőzésre vagy edzésre felpörögniük, felkészülniük és a nyártól nincs szerződésük a játékosoknak, még azoknak sem, akinek lett volna! Mindezek ellenére - mint Szilágyi Zoltán is mondta – javuló teljesítményt nyújtanak, hisz legutóbbi három találkozójukon nem kaptak ki, ebből az utolsó kettőt – NEKA (34-23), Vác (24-22) – meg is nyerték. Az váciak elleni legutóbbi hazai találkozón már csak huszonkettő gólt kaptak, ennyit, vagy kevesebbet utoljára a francia Besancon dobott nekik, tizennyolcat, még február elején! Úgy tűnik újra kezd összeállni Uros Bregar csapata, hogy ez valóban így van-e, az Debrecenben kiderül. - Két fontos győzelem van mögöttünk, mely pozitív érzéseket szabadított fel és növelte az amúgy csorbát szenvedett önbizalmunkat – nyilatkozta Sirián Szederke, a klub honlapján. - A védekezésünk az utóbbi hetekben összeállt, ezt az összeszedettséget és keménységet kell megtartanunk ahhoz, hogy a folytatásban is sikeresek legyünk. Támadásban viszont megfontoltabbnak és türelmesebbnek kell lennünk. Ha ebben javulni tudunk, akkor bármire képesek lehetünk. Gőzerővel készülünk a csütörtöki DVSC elleni bajnokira, ahol pontot, pontokat szeretnénk szerezni.

A balatoniak az elmúlt években nem nyerni járnak a Cívisvárosban, utoljára 2020 januárjában sikerült ez nekik, kilenc góllal (30-39), azóta viszont két bajnoki és két Magyar Kupa találkozón is vereséget szenvedtek. Hatalmas bravúr lenne, ha sikerülne megtörni ezt a szeriát!