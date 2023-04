Március végén röppent fel a hír, miszerint az olasz Alessandro Chiappini váltja a német Andreas Vollmert a női röplabda-válogatott szövetségi kapitány posztján. Kinevezése után az MTI-nek adta az első interjúját az ötvennégy éves olasz Chiappini, aki hazáján és Lengyelországon kívül Azerbajdzsánban is dolgozott, emellett négy évig a török, öt évig pedig a szlovén női válogatottat edzette. Klubjaival – még másodedzőként – kétszer nyert olasz bajnokságot, kétszer Olasz Kupát, a Novarával CEV Kupa-győztes, a Bergamóval BL-ezüstérmes volt, vezetőedzőként pedig lengyel bajnoki címet szerzett, a Lengyel Kupában ötjátszmás döntő után ezüstérmes lett.

Megemlítette, viszonylag jól ismeri a magyar csapatot, mert még szlovén kapitányként többször is játszott a két válogatott egymás ellen, így sokat beszélgetett a nemzeti együttest irányító kollégáival.

– Sok tehetséges röplabdázó van Magyarországon, többen pedig jó európai bajnokságokban edződnek, ami azt jelenti, a sportág továbbra is fejlődik – emelte ki Alessandro Chiappini. – Ezen az úton szeretnék tovább haladni, egy válogatottnál a hosszú edzőtáborokban több idő van a részleteken dolgozni, mint egy klubcsapatnál, ahol hétről hétre eredményeket kell hozni és meg kell felelni az elvárásoknak. A legfontosabb, hogy olyan játékrendszert rakjunk össze a stábommal, ami illik a játékosok egyéni képességeihez. Az Európa-ligáig nem lesz sok időnk, addig egymás megismerése mellett a blokkvédekezés, a nyitásfogadás alapjait szeretném, ha elsajátítaná a csapat. Később a feladó-ütő kapcsolatokra és a fizikális felkészítésre is hangsúlyt helyezünk majd, de már az El-ben is szeretnénk a lehető legjobban szerepelni.

Kijelölte a nyári Arany Európa Ligára és az Európa-bajnokságra készülő bő keretét Alessandro Chiappini. A csapatba huszonegy játékos kapott meghívót, akiknek zöme az Extraligában játszik, mindössze a német Potsdam átlója, Németh Anett, a francia TFOC szélső ütője, Kiss Gréta és a görög Egaleo átlója, Petőváry Panni szerepel külföldön.

A legtöbben, szám szerint nyolcan a kupagyőztes és bajnoki címvédő Vasas Óbudából kaptak meghívót, négyen a Közép-európai Ligát megnyerő, bajnoki döntős Swietelsky Békéscsabából, ketten a Kaposvárból, egy-egy játékos pedig a Szent Benedekből, a Fatum-Nyíregyházából, az UTE-ból és az MTK-ból érkezik majd a keretbe. Három röplabdázó – Boskó Ágnes, Glemboczki Zóra és Jámbor Cecília – korábban még nem lépett pályára a felnőtt nemzeti csapatban. A tavalyi kerethez képest a csapatkapitány, Szakmáry Gréta fog hiányozni, aki az elmúlt héten jelentette be a válogatottból való visszavonulását, míg a kaposvári Gyimes Zsófia nyári esküvője miatt hagyja ki az idei felkészülést.

A válogatott május közepén kezdi meg a felkészülést, majd 18-án Svédországba utazik edzőtáborba, valamint edzőmérkőzésekre. A végleges utazó keretet a magyar, valamint a külföldi rájátszások alakulását figyelembe véve dönti majd el a szövetségi kapitány.

A magyar válogatott bő kerete: centerek: Bodovics Hanna (KNRC), Kump Aliz, Nacsa-Pekárik Eszter, Papp Orsolya, Pintér Andrea, feladók: Bagyinka Fanni, Berkó Liliána, Boskó Ágnes, Fábián Fanny, átlók: Németh Anett, Petőváry Panni, Vezsenyi Adrienn, liberók: Juhár Dalma, Kertész Petra, Szalai Anna, Tóth Fruzsina, szélső ütők: Glemboczki Zóra, Jámbor Cecília, Kiss Gréta, Szedmák Réka (KNRC), Török Kata.