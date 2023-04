TEREMLABDARÚGÁS A Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium hatvanadik, jubileumi tanévében hatvanórás maratoni teremlabdarúgó-tornát rendezett az intézmény. Az iskola tornacsarnokában zajló, non-stop sporteseményen főleg az iskola tanulói vettek részt, de pályára léptek kaposvári munkahelyek, baráti közösségek, valamint a városi kispályás bajnokságból is érkeztek csapatok.

Fotós: Lang Róbert

Éjjel, hajnalban ugyanúgy, mint délelőtt, vagy délután lelkes sportbarátok koptatták a sportpadlót és rúgták a bőrt, mint régen a grundon, játszótereken, flaszteren. Nagy összefogás és kitartás eredménye volt ez az igazi sportünnep. Összesen négyszázötvennyolc sportember fordult meg a játéktéren a hatvan óra alatt. A rekord hosszúságú labdarúgó-eseményen a lelátók is megteltek, még éjjel is akadtak, akik buzdították a pályán küzdőket. A lelkes segítők éjjel is, hajnalban is kenték a zsíros kenyeret, szelték a zöldséget, takarítottak, és kiszolgálták a pályán lévőket. A támogatók első szóra, egy emberként álltak a rendezvény mögé és láthatóan magukénak érezték a diáksportot és az iskolai hagyományokat.

Mint Kiss Ernő főszervező elmondta: ebben a hatvan órában nem az alvásé volt a főszerep, de megérte annyi munkaórát beletenni, mert sokan érezték úgy, hogy egy különleges programnak lehettek részesei.

A pályán mindenki egyenlő jelszóval leánycsapatok, vegyes csapatok is pályára léptek, a legfiatalabb futballista tízéves volt, a legidősebb hetvenhét, ami jól mutatta, hogy több generáció rúgta a bőrt a három nap alatt.

Példás összefogással valósult meg tehát a rendezvény, melyen garantált volt a jó hangulat, aki ott volt, biztosan jól érezte magát. M. G.