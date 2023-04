Nagyon sűrű az alsóházi rájátszás programja, szombaton még a Budapest Honvéd vendégeskedett a Körcsarnokban, szombaton már az Oroszlányt fogadt az Arénában a Kometa Kaposvári KK. Az első forduló sikere után fontos lett volna egy újabb diadal, hiszen ahogy Szőke Balázs vezetőedző fogalmazott, az megadná a ritmus a folytatásra. Hiszen itt már nincs könnyű meccs, az összes egylet ugyanis az életéért, azaz a bent maradásért harcol. A sérüléssel bajlódott Sebastian Aris ezúttal is ott volt már a kispadon, de játékpercet még nem kaphatott, Paár Márk pedig, hasonló ok miatt, nem lépett pályára.

Finoman szólva sem kezdték jól a mérkőzést a hazaiak, az első három támadásuknál még dobásig sem jutottak el. Tomislav Gabric két egyéni villanása és Puska Bence triplája hozta meg az áttörést, de még így is az OSE vezetett. Rengeteg támadólepattanót engedtek az ellenfelüknek, csak az első negyedben ötöt, és amúgy is sok hiba csúszott a játékukba. A slusszpoén Krnjajskié volt, aki egy szép ziccerrel zárta le az etapot, melyet öt ponttal nyertek a vendégek.



Fotós: Lang Róbert



A folytatásban magasabb fordulatszámra kapcsoltak a somogyiak, s mindkét palánk alatt sokkal hatékonyabb volt a teljesítményünk. Gabric 2+1-ével lopóztak közelebb, Hughes centerakciója után már egyenlő volt az állás. Hosszú percekig 27–27 állt az eredményjelzőn, a kosárcsendet Hughes jó büntetője törte meg. Nem sokáig vezettek azonban, hiszen ismét előjöttek a hibák, melyeket megtoroltak az oroszlányiak, s a félidőre is ők vonulhattak előnnyel.

A térfélcsere után sem állt össze a házigazda játéka, az OSE keményen védekezett, amivel nem tudtak mit kezdeni. Tartotta, sőt növelte is előnyét ellenfelük, így a lehető legjobbkor jött Brown három jó büntetője. Krnjajski kígyózott be a védők között és szerzet két pontot, majd Brown hozta kihagyhatatlan helyzetbe Parsonst, ami után időt kért Simon Petrov, mert már csak egységnyi volt egylete előnye. Dimitrijevics két dudaszós triplájával tartottak előrébb a vendégek, s Barnjak is betalált kintről, ami azt eredményezte, így nyolc ponttal vezettek a vendégek a zárószakasz előtt. Melynek elején szinte semmi sem jött össze a kaposváriaknak, a túl oldalon viszont mindig volt valaki, aki éles helyzetben is betalált. Kicsit több mint négy perc volt már csak vissza a meccsből, amikor tizennéggyel mentek Illés Mátéék, akik megérdemeltek nyerték meg a mérkőzést.

Kometa Kaposvári KK–MVM-OSE Lions 71–82 (18–23, 17–17, 19–22, 17–20)

Kaposvár Aréna. Vezette: Ádám József, Jakab László Imre, dr. Németh Patrik.

Kometa Kaposvári KK: Brown (17), Halmai D. (-), Parsons (15), Gabric (18/6), Hughes (8). Csere: Puska B. (4/3), Krnjajski (7), Hendlein (2), Bogdán B. (-). Vezetőedző: Szőke Balázs, edző: Filipovics Gordan.

MVM-OSE Lions: Dimitrijevics (28/9), Szabadfi (2), Barnjak (13/9), Werner (2), Calloway (8/3). Csere: Krestinin (2), Carev (-), Ruják (5/3), Henry (14), Dorogi (-), Illés M. (-). Vezetőedző: Simon Petrov.

Kipontozódott: Halmai D. a 35. percben, Calloway a 40. percben.

A mérkőzés alakulása.

2. perc: 2–8, 5. perc: 10–13, 7. perc: 14–18, 10. perc: 18–23, 12. perc: 20–25, 15. perc: 27–27, 17. perc: 31–34, 20. perc: 35–40, 23. perc: 41–46, 26. perc: 50–51, 30. perc: 54–62, 32. perc: 58–66, 34. perc: 60–69, 38. perc: 68–77.