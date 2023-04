Volt miért revansot vennie a kaposváriaknak, hiszen az alapszakaszban oda-vissza verte őket az Újpest. Az összecsapás elején a támadásban és a védekezésben is hatékonyabb volt az UTE, nagyon magabiztosan és felszabadultan játszott. Ám továbbra sem tudtak mit kezdeni a somogyiak az ellenfél agresszív játékával, a vendégek a kiváló blokkjaikkal egyre csak növelték az előnyüket, 9–18-nál pedig már kilenccel is vezettek. Hamar szettlabdához jutottak az újpestiek, viszont a KNRC négy játszmalabdát is hárított, de végül 17–25-re le tudta zárni az ellenfél a szettet.

A folytatásban továbbra is nagyon lelkesek voltak a vendégek, de már a kaposváriak is feltüzeltebben és koncentráltabban tértek vissza a pályára, így sokkal szorosabb volt a játék is. 12–7-es hazai vezetésnél már öt is volt közte, de 16–16-nál egyenlíteni tudott az UTE, s ismét fej-fej mellett haladtak a csapatok. Rudy Renko-Ilic 23–23-nál ászt nyitott, de az első szettlabdát hárították az újpestiek. Sokáig azonban nem húzódott el az adok-kapok, 26–24-re egyenlített az álláson a KNRC.

A harmadik felvonás elején öttel is vezettek a vendégek, de aztán 14–14-nél már egyenlő volt az állás, aztán újra hárommal ment az ellenfél. Igaz, a somogyiak játszottak hazai pályán, ám ez nem látszott rajtuk lélektanilag, többször is hullámvölgybe kerültek a mérkőzés során. Végül 21–25-re az UTE húzta be ezt az etapot is.

A vendégek továbbra is agresszívak voltak, talán ez hiányzott egy kicsit a hazaiaktól. A fogadás sem volt a legstabilabb mindig, egymás után két ászt is kaptak Jenna Woocktól, a negyedik játszma elején pedig még Claudia Tarintól is. Csak úgy, mint az előző felvonásban, itt is 14–14-nél érték utol ellenfelüket a kaposváriak, a vezetést is átvették, s onnantól adok-kapok játszma alakult ki. 22–19-nél bár elhúztak a pestiek, de 22–22-re megint feljött a hazai gárda. Egy izgalmas küzdelemben végül újra egyenlített az álláson a KNRC szett- és mérkőzéslabdát is hárítva.

A mindent eldöntő ötödik felvonásban 1–7-re alaposan elhúzott az újpesti alakulat, ekkor semmi nem jött össze a somogyiaknak, csak az ellenfél nyitásrontásaiból szereztek eleinte pontot. Azonban a fordulás után zsinórban három egységet szereztek a somogyiak, 11–11-nél egyenlítettek, majd 13–12-nél átvették a vezetést, Gyimes Zsófia ászával pedig mérkőzéslabdához is jutottak, hatalmasat küzdöttek. Az UTE viszont egyenlített 14–14-nél, tényleg a végletekig kiélezett csata volt ez. De végül aztán a KNRC nyert 3–2-re, így először győzte le az Újpestet a szezonban, s tartotta meg a pályaelőnyét a párharcban.

Az állás 1–0 a Kaposvári NRC javára.

Kaposvári NRC–UTE 3–2 (–17, 24, –21, 25, 14) Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 185 néző. Vezette: Árpás, Sík. KNRC: Godó (10), Gyimes (16), Maggioni (-), Szedmák (15), Radnai Luca (1), Ubavic (17). Csere: Radnai Lili (liberó), Hegyi (-), Budai (-), Renko-Ilic (5). Vezetőedző: Vincent Lacombe. UTE: Hiruela (18), Kilyénfalvi (10), Kindelan (14), Tarin (30), Ambrosio (7), Boskó (2). Csere: Dömsödi (liberó), Woock (5). Vezetőedző: Horváth András.