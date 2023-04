Ragyogó idő fogadta a Kaposvári Vízügyi SC maroknyi csapatát a horvátországi Rogotin városában, ahová évről-évre visszatérnek a kajak-kenusok, hogy megszakítsák egy kicsit a felkészülés monotonitását. Az március utolsó közel két hetében rendezett edzőtábor ideje alatt a versenyzők teljesítették az edzőjük által kitűzött programot, sőt még a kikapcsolódásra is maradt idejük, így nagyszerű élményekkel térhetett haza a hat fiatal kaposvári sportoló.

– Húsz fok feletti hőmérsékletben tudtunk végig evezni – mondta Faludy András, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője. – Áprilisban mindig szeles a Deseda, így nehéz lett volna itthon készülni, viszont ebben az időszakban már el kell kezdenünk gyűjtögetni a kilométereket. Jó döntésnek bizonyult az edzőtábor, hiszen minőségi munkát tudtunk végezni, mely során gyorsultak is a versenyzők, így egy kis előnyt tudtunk szerezni.

A közel kéthetes felkészülésbe pihenőnapokat is beiktattak, melyek a sportolók ellátogattak boszniai Kravica-vízeséshez és egy dubrovniki városnézés is belefért a programjukba.

– Meg kellett szakítani a felkészülést, mivel a fáradtság érződött a versenyzőkön – mondta Faludy András. – Ez nem is csoda, hiszen munkából, hosszú evezésekből mentünk, Horvátországban pedig elkezdtük az intenzívebb, rövidebb távokat evezni. A versenyzők pedig megérezték a nagyobb a tempót. Összesen 260 kilométert eveztek a sportolók, még úgy is, hogy sajnálatos módon a csapaton végigsöpört egy betegséghullám. Egy versenyzőn és rajtam kívül mindenkin átment a lázzal, hasmenéssel és hányással járó vírus, ami szerencsére csak egy napig tartott mindenkinél, így csak keveset vett ki belőlük. Jó munkát végeztünk, ezt az időeredmények is mutatják, hiszen Skobrák István 16 évesen felnőtt versenyzőket megszégyenítő időt ment. Bízom benne, hogy hazatérve az időjárás nem szakítja félbe a felkészülésünket, s tudjuk folytani a megkezdett munkát a Desedán.

A Kaposvári Vízügyi SC idén a DVTK-val közösen szervezte meg edzőtáborát, ahová ezúttal MTK-s és pécsi sportolók is elutaztak.

– Szerafin Zsófi remek edzőpartnerekkel tudott együtt készülni, hiszen csatlakoztak hozzánk a Szulovszky-ikrek, Petra és Csenge – tette hozzá Faludy András. – Zsófi Horvátországból hazatérve szinte egyből utazott Dunavarsányba, a válogatott edzőtáborába. Ebben az évben az 500 méteres távra készül. Sokat erősödött, fejlődött, így bízunk abban, hogy csapathajóban rajthoz állhat a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, de talán még az sem hatalmas vágyálom, hogy egyesben is nemzetközi versenyen szerepeljen.

A Kaposvári Vízügyi SC április harmincadikán rendezi a már hagyományosnak mondható a Vígh Sándor Emlékversenyét a Desedán, ahol ismét különlegességgel várja a versenyzőket és a szurkolókat.

– A felnőttek és az ifik a világjátékokhoz hasonló pályán mérik majd össze tudásukat – tudtuk meg Faludy Andrástól. – Kadler Viktorral (a maraton szakág vezetőedzője –a szerk.) egy igen látványos, összesen húsz kilométeres pályát sikerült összeraknunk, mely során az indulóknak tíz kört kell majd teljesíteniük, nyolc futással. A gyerekeket pedig a szokásos duatlonnal várjuk.