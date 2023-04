Jövőre is marad a szerb mester, miután újabb egy évvel hosszabbította meg szerződését Slobodan Prakljacsics, a Fino Kaposvár szerb edzője – olvasható a csapat közösségi oldalán.

A szerb szakember 2007 óta több országban is dolgozott top ligás csapatok mellett. 2007-től 2017-ig Iránban, 2017-2019-ig Törökországban, majd 2019-2020-ban Oroszországban és a Kaposvárra érkezése előtti szezonban a lengyel első osztályban edzősködött.

Angol, francia, orosz és iráni nyelven is tökéletesen beszélő szakember edzői karierje előtt libero pozícióban röplabdázott Jugoszláviában, Franciaországban, Iránban és hazájában Szerbiában is 1994 és 2007 között.