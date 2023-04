A boglári oldalon leginkább a védekezés volt az, amiben a Siófok KC elleni hazai bajnokira javulniuk kell Bohus Beáta tanítványainak, akik úgy kaptak huszonkilenc gólt, hogy Zaj tizenkét védéssel zárt, melyek közt volt négy (!) hetes, egy büntető pedig nem találta el a kapuját, egyszer pedig a kapufa segítette ki, ráadásul volt a hazaiaknak még hat eladott labdája és egy technikai hibája is.

A NEKA huszonöt perc után hétgólos hátrányban volt (14–7), a harminckettedikben bejöttek háromra (15–12), ám tíz perccel a vége előtt nyolc volt a hazai előny (27–19) vagyis sok izgalmat nem tartogatott a végjáték. – Az első tizenöt percben a hosszú út után még aludt a csapat, azokat, amiket begyakoroltunk sikeresen végrehajtottuk, Csíkos Luca extra teljesítményt nyújtott, ám vannak sérültjeink, így nem tudtunk annyit cserélni, amennyit szerettünk volna – nyilatkozta Bohus Beáta, akinek ezúttal Uhrin mellett Horváth Petra és Zsembery sem állt rendelkezésére.

A tizennyolc éves Csíkos Luca – aki a nyártól Vácon játszik tovább – ezúttal kilenc góllal zárt tizenhárom kíséretből, ami nála nem meglepő, hisz dobott már tizenkettőt is egy Motherson Mosonmagyaróvár elleni bajnokin. Ha elkapja a fonalat, nehéz megállítani, a Győrnek is dobott nyolcat, hetet akcióból. A szintén tizennyolc éves Zaj Klárát is ki kell emelni, a legutóbbi, Kisvárda Master Good SE elleni találkozóhoz hasonlóan ezúttal is tizenkét védéssel zárt, közte négy hetesével.

K&H női kézilabda liga – 21. forduló

DVSC SCHAEFFLER – NEKA 29–25 (15–11)

Hódos Imre Rendezvénycsarnok, 800 néző. Vezette: Ónodi Erika, Őri Erika.

DVSC: Gabriel – Costa 2, Planéta 3, Vámos P. 5, Füzi-Tóvizi, Kácsor 5 (1), Vámos M. 5. Csere: Giegerich (kapus), Töpfner 2 (1), Hámori 2, Bordás 1, Szabó N. 3 (3), Csernyánszki 1 (1), Nagy N. Vezetőedző: Szilágyi Zoltán.

NEKA: Zaj – Gém, Kovalcsik B. 1, Csíkos 9, Kocsis B. 1, Varga E. 4 (1), Szabó A. 3. Csere: Németh K., Wéninger (kapusok), Bató, Juhász K. 3, Ferenczy F., Kellermann, Molnár D. 3, Szabó L. 1. Vezetőedző: Bohus Beáta.

Hétméteresek: 11/6 (4/1), illetve 2/1 (1/1)

Kiállítások: 6 (2) perc, illetve 12 (4) perc.