Nem sokon múlt a balatoni siker, elsősorban a védekezésben akadtak problémák, harmincat, vagy annál többet idén csak az FTC otthonában kaptak, a Telekom Veszprém is "csak" huszonkilencig jutott ellenük a NEKA Csarnokban kiharcolt döntetlen alakalmával. Nem is Deményin, vagy Palasicson múlt, ugyanis nagyon nehéz helyzetbe hozták őket a társak... Az előbbi kilenc, utóbbi pedig az utolsó mintegy hét percben kettő védéssel zárt.

Egygólos vereségnél apróságok is döntenek, olyan, mint az, hogy a balatoniak ellen fújtak hét technikai hibát ezzel szemben a másik oldalon nem volt ilyen, de a második félidei kiállítási arány sem nekik kedvezett, a heteseké szintúgy, de a két kihagyott büntető is fájó, hisz a másik oldalon háromból három bement.

Nem volt igazán "éles" Sótonyi László együttese, sokat dolgoztak a pályán Delyék az kétségtelen, ám úgy tűnt, ezt a két pontot most nagyon akarják a házigazdák, talán jobban is, mint az akadémisták. Az utóbbiak a harmincnegyedik percben hárommal mentek (16–19), ám hat perc múlva beérte őket a Gyöngyös (20–20), a folytatásban a bogláriak vezettek, a házigazdák egyenlítetek, így ment ez az ötvenedik percig (24–24) amikor eljött a fordulat! Egy eladott labdából a hatvan percet végig játszó Varsandán révén fordítottak a Farkasok (25–24), Sótonyi László érezhette a bajt, magához is rendelte tanítványait, ám az időkerése után jött még egy elpasszolt labda, amit Schmid használt ki (26–24). Két hiba elég volt, hogy felboruljon ez a bajnoki... Ettől kezdve már csak rohantak az eredmény után; egy gól itt, egy gól ott, egyre feljött a HSA NEKA, utána kettővel elment a Gyöngyös és így ment ez egész a lefújásig.

Az utolsó támadás a bogláriaké volt, több mint fél perc volt hátra, amikor Sótonyi László kikérte utolsó idejét, ám játékosai – a harmadik kiállításnak köszönhetően piros lapot kapó Temesvári nélkül – a hátralévő időben nem tudtak ziccert kialakítani, mindössze egy blokkolt lövésre futotta.

– A 6–8. helyekért folytatott csatában ez egy négypontos bajnoki volt. Hatalmas küzdelem, nagy taktikai csata folyt a pályán, azt, hogy ebből a végén mi jöttünk ki jobban az iszonyatos szerencsének is köszönhetjük. Bármelyik oldalra eldőlhetett volna a meccs, de ahogy az ellenfél, úgy mi is sokat dolgoztunk azért, hogy szerencsénk legyen. Gratulálok a csapatnak, néhány játékosom emberfelettit játszott, mondta a mérkőzést követően Bíró Balázs.

- A mérkőzés nagy részében jól működött, amit elterveztünk, apróbb taktikai figyelmetlenségeink voltak. A végjáték bármerre eldőlhetett volna, tanulnunk kell abból, hogy ezúttal a hazaiaknak sikerült jobban, hiszen részben már a jövő évi csapatot is építjük, nyilatkozta a meccs után a bogláriak trénere Sótonyi László.

K&H férfi kézilabda liga – 22. forduló

HE-DO B.Braun Gyöngyös – HSA NEKA 30–29 (15–16)

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sport- és Rendezvénycsarnok, 800 néző. Vezette: Horváth Péter, Marton Balázs

HE-DO B.Braun Gyöngyös: Tomic – Gábori 2, Schäffer 4, Gráf 6, Hegedűs M. 6, Hamidovic 3, Varsandán M. 7 (3). Csere: Gerdán, Schmid 1, Jaros 1, Jóga, Halász, Nagy Á., Lakosy. Vezetőedző: Bíró Balázs

HSA NEKA: Deményi – Szilágyi B. 1, Dely 5, Sztraka 4, Karai 3, Kovács T. 2, Krakovszki B. 5 (2). Csere: Palasics (kapus), Temesvári 4, Ács P., Sisa 2, Tárnoki, Krakovszki Zs. 2, Draskovics 1, Dobi, Viski. Vezetőedző: Sótonyi László

Kiállítások: 6 perc (4 perc), illetve 10 perc (4 perc)

Hétméteresek: 3/3 (–), illetve 4/2 (3/2)

Piros lap: Temesvári Gábor (HSA NEKA – 58.p. – harmadik kétperces kiállítást követően)