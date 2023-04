A Dunántúli Vízilabda Liga (DVL) serdülő bajnokságában érdekelt kaposváriak Pécsre utaztak, ahol a Balatonfűzfőt és a Sopront is legyőzték. A KVK gyermek II.-es csapata is sikeres hétvégét zárt, hiszen Nagykanizsán aratott két fölényes győzelmet. A DVL baby I. bajnokság alsóházi rájátszásában a legifjabb pólósok a hazai medencében, a dunaújvárosiak és a soproniak mutathatták meg, hogy mit is gyakoroltak az edzéseken (itt még nincs hivatalos végeredmény).

Fiú ifjúsági országos bajnokság, alsóház, 7. forduló

AVUS–Kaposvári VK 15–5 (4–0, 3–1, 4–2, 4–2). A kaposvári gólszerzők: Balogh Zs., Klinger B., Vadas Á., Szabó Zs., Malcolm-Teleky T.

Fiú serdülő országos bajnokság, alsóház, 7. forduló

AVUS–Kaposvári VK 9–8 (2–2, 2–2, 3–1, 2–3). A kaposvári gólszerzők: Vadas Á. 6, Klinger B., Märcz P.

Fiú gyermek országos bajnokság, alsóház, 7. forduló

AVUS–Kaposvári VK 9–8 (2–3, 2–3, 3–1, 2–1). A kaposvári gólszerzők: Parádi Z. 5, Barna B., Szalmás B., Kántor P.

DVL serdülő bajnokság, felsőház, 2. forduló

Kaposvári VK–Balaton VK 11–6 (1–2, 2–3, 2–0, 6–1). A kaposvári gólszerzők: Sztrapek E. 3, Vadas Á. 3, Somogyvári Á. 2, Majnik Zs. 2, Radics M.

Soproni VSE–Kaposvári VK 6–9 (4–3, 0–2, 0–1, 2–3). A kaposvári gólszerzők: Vadas Á. 5, Sztrapek E. 2, Somogyvári Á 2.

DVL gyermek II. bajnokság, felsőház, 3. forduló

Kaposvári VK–Tatabánya VSE 13–2 (5–0, 1–1, 6–0, 1–1). A kaposvári gólszerzők: Hegedüs Balázs 4, Part K. 4, Gregorovics M., Hegedüs Barna, Hugó D., Berkes A., Csonka N.

Kaposvári VK–Iron WP 14–2 (6–0, 3–0, 2–1, 3–1). A kaposvári gólszerzők: Tahin B. 4, Hegedüs Balázs 2, Tóth N. 2, Csonka N. 2, Gregorovics M., Hugó D., Kovács D., Berkes A