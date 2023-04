A csurgói fiúknak külön motivációt adott, hogy bizonyítani szerettek volna a hazai fiaskó után. A két csapat mindig kemény csatát vívott egymással és ez most sem volt másként, hiszen az utolsó utáni pillanat is komoly izgalmakat tartogatott.

Az első gólt a Csurgó szerezte, de a Füred gyorsan fordított majd beindultak Baranyai Norbert fiai és Markez, valamint Krszmancsics vezérletével sikerült két találattal is elhúzni. De erre is volt válasza Bókáéknak és újra füredi előny állt az eredményjelzőn. A hullámzó mérkőzésen a kapusoknak jutott a legnagyobb szerep hiszen Andó és Holló is fantasztikus teljesítményt nyújtott, ennek köszönhetően nagyon kevés találat esett a félidőben. A hajrában a Csurgónak sikerült döntetlenre hozni a félidőt így a döntés a második játékrészre maradt.

Villámrajttal indított a Füred, és bő 11 perc elteltével már négy góllal is vezetett, ezért éppen jókor jött Baranyai mester időkérése, bár ennek az eredménye kicsit váratott még magára. A Balaton parti gárda továbbra is kihasználta a csurgói hibákat, éstovább nőtt az előnyük. Azonban a csurgói betegség elkerülte a somogyiakat. Nem esett szét a csapat játéka, hanem Krszmancsics, Borsos és Szetl Erik találataival ismét meccsben voltak Markezék és sikerült egalizálniuk is. Ezzel eldőlni látszott a bajnoki pontok sorsa, de a találkozó tartogatott még izgalmakat mind a két szurkoló tábornak. A hazai gárda az utolsó támadásuk után büntetőhöz jutott, de az addig is kiválóan védő Holló kivédte Hornyák időntúli büntetőjét így igazságos pontosztozkodás lett a találkozó vége.

MESTERMÉRLEG

György László: – Sajnos a mai találkozónkra rövid kispaddal indultunk, kevesen vagyunk éppen ezért nagyon nehéz két félidőn vagyunk túl. Bár a második félidő közepén sikerült öt góllal elhúznunk, de elfáradtunk, így a Csurgónak a hajrában kiegyenlítenie. Ennek ellenére volt esélyünk a győzelemre, ám sajnos időn túli hétméterest hibáztunk, ez pedig megpecsételte a mérkőzés kimenetelét.

Baranyai Norbert: – Mint mindig most is nagyon nehéz ellenfél a Füred, főleg hazai környezetben. Itt a Balatonnál nagyon ritkán tudunk győzni. Ezúttal mindent beleadtunk, jól védekeztünk, és a kapusteljesítmény is kiváló volt. Sajnos több technikai hibánk volt, ziccereket hibáztunk, de ötgólos hátrányban sem adtuk föl, és a végjátékban nagyszerűen játszottunk. Örülök, hogy sikerült bizonyítanunk és egy pontot elhoznunk Füredről.

Balatonfüredi KSE–Csurgói KK 24–24 (11–11)

Balatonfüred, 500 néző. V: Nagy F., Túróczy.

BALATONFÜRED: ANDÓ – HORNYÁK P. 6 (3), Németh B. 2, SZŰCS BENCE 3, SZRETENOVICS 5, Dénes J., BÓKA 4.

Csere: Tóth Mihály (kapus), Varga M. 1, Szmetán M. 3, Ág, Vajda, Brandt.

Edző: György László

CSURGÓ: HOLLÓ – Gebhardt, Krecic, Skol, SZEITL E. 4, Herceg, Spruk.

Csere: Füstös Á. (kapus), Bazsó 2, KRSZMANCSICS 9 (4), Borsos 1, Tóth Á., Gábor M., Vasvári, Rotim 1, MARKEZ 7.

Edző: Baranyai Norbert

Az eredmény alakulása. 9. perc: 2–1. 12. p.: 2–4. 16. p.: 6–4. 21. p.: 7–7. 26. p.: 10–8. 36. p.: 13–12. 41. p.: 16–14. 49. p.: 21–16. 56. p.: 22–22. 60. p.: 24–23.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 6/3, ill. 5/4