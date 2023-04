Igazi futball hangulat, remek napsütéses idő várta a gyönyörű budaörsi stadionban a Kaposvári Rákóczi labdarúgóit, akik szerették volna egy pontszerzéssel még szebbé tenni a vasárnapot. Így már az első percektől kezdve próbálták uralni a mérkőzést, melyet mind a két fél nagy lendülettel kezdett. Az első negyed órában több ígéretes lehetőség is kialakult a kapuk előtt. Mikler Dánielnek előbb Horváth Emil átlövése után kellett játékba avatkoznia, majd Halácsi Fülöp nagy helyzeténél már egy kisebb bravúrra is szüksége volt, míg a másik oldalon Pintér Norbert lövését a védő blokkolta a gólvonal előtt, Hampuk Ádám közeli löketét pedig Tóth Gábor védte. A Rákóczi hiába birtokolta valamivel többet a labdát, a veszélyesebb lehetőségeket a BSC dolgozta ki, amely a félidő derekán a vezetést is megszerzete: egy jobb oldalról érkező beadás után Halácsi Fülöp emberét megelőzve fejelt a kapu bal oldalába (1–0). A Rákóczi igyekezett gyorsan válaszolni, s hét perc múlva csak centiken múlott az egyenlítés: Pintér Norbert nyolc méterről, ollózva próbálta a kapuba juttatni a labdát, de a kapufa megfosztotta a forduló góljától. A félidő hajrájában viszont csak a szerencsén múlt, hogy nem kétgólos előnnyel vonulhatott szünetre a Budaörs, hiszen Halácsi Fülöpöt üresen találták meg a társak kaputól tizenöt méterre, a középpályás elgurította a labdát Mikler Dániel mellett, azonban a bal kapufa hárított.

Fotó: Klein Péter

A második félidőt ott kezdte a BSC, ahol az elsőt abbahagyta: ezúttal Gula Boldizsár egy kiugratás után, kissé balról lőtt a bal kapufára. Ráadásul a kaposváriak gondjai tovább nőttek, hiszen a csapatkapitányuk, Gál Mátyás már nem tudta vállalni a játékot erre a félidőre, így nagyon fiatal, ám saját nevelésű belső védő párossal folytatták a somogyiak. A Rákóczi hátsó alakzatának akadt is dolga, de elől sem tétlenkedtek a vendégek. Az ötvenhetedik percben újra Pintér Norbert került helyzetbe, de hét méterről fölé vágta a ziccert.

A hajrába lépve a kaposváriak próbálták újra felpörgetni a meccset, magasabb ritmusra váltani, így jött is az újabb nagy lehetőség, melynek végén Hampuk Ádám közeli lövését védte Tóth Gábor. Az utolsó percekben teljesen kinyíltak a kaposváriak, a BSC így könnyedén lezárhatta volna a mérkőzést, de a hazaiak elhibázták a legnagyobb lehetőségeiket is, ezt pedig megbüntette a Rákóczi. Kálmán Szilárd negyven méterről, szabadrúgásból lőtt a felső lécre, a kipattanó után többen is próbálkoztak, végül Heil Máté tizenhat méterről lőtt a kapu jobb oldalába (1–1). A ráadás perceiben viszont remek helyről, tizenhat méterről jutott szabadrúgáshoz a BSC, amit Gula Boldizsár lőtt a bal alsó felé, Mikler Dániel viszont hatalmas bravúrral kitenyerelte a labdát. Ekkor már mindenki azt hitte, hogy akárcsak ősszel, ezúttal is döntetlen lesz a mérkőzés vége, de a szögeltet még engedte a játékvezető, melyből Klausz Ádám közelről megszerezte a hazaiak győzelmet jelentő találatát.

Budaörs–Kaposvári Rákóczi FC 2–1 (1–0)

Budaörs, 290 néző. V.: Ujhelyi T. (Halmai K., Bizderi N.).

Budaörs: Tóth G. – Szamosi T., Lami, Csillag, Klausz – Horváth E. (Erdey, a 64. percben), Soltész (Hoszpodár, a 64. percben) – Váradi (Tóth B., a 76. percben), Jász (Ferkó, a 64. percben), Halácsi – Gula. Vezetőedző: Bekő Balázs.

Kaposvári Rákóczi FC: Mikler D. – Ekker (Kálmán Sz., az 57. percben), Gál (Heil, a szünetben), Harsányi, Böndi – Kocsis B. – Pintér N., Szederkényi (Pintér M., a 71. percben), Horváth B. (Mayer Milán, a 79. percben), Bíró D. (Mayer Máté, a 71. percben) – Hampuk. Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Gólszerzők: Halácsi (a 20. percben), Klausz (a 93. percben), illetve Heil (a 89. percben).

Sárga lap: Klausz (a 23. percben), illetve Pintér N. (a 41. percben), Kocsis B. (a 79. percben), Mayer Milán (a 82. percben).