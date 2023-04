Szerkesztőségünk, a Somogyi Hírlap és a Sonline.hu összefogott a férfikosárlabda NB I./A-csoportjában szereplő Kometa Kaposvári KK-val és a csapat szurkolói csoportjával, a Somogyi Bicskásokkal közösen, hogy segítsünk a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesületnek. Száraz tápot és konzerveket gyűjtöttünk a nézőkkel karöltve az egyik bajnoki mérkőzés előtt, s az így kapott eledelt szerdán vittük ki a szervezetnek. Rengeteg, több mint kétszázhetven eb van jelenleg a városszéli telephelyükön, s a négylábúak ipari mennyiségben fogyasztják az ételt, napi szinten körülbelül száz kilogramm táplálék fogy el, azaz nagy szüksége volt a segítségre a kaposvári egyesületnek.



Száraztápot konzerveket vittünk a Kutyatár telephelyére

Fotó: Lang Róbert



– Nagyon szépen köszönjük a Somogyi Hírlapnak, a Sonline.hu-nak a Kometa Kaposvári KK-nak és szurkolói csoportjuknak a támogatást, amúgy a kosárlabdacsapat nem először segített nekünk, mert nagy örömünkre már részt vettek a naptárfotózásunkon is – mondta Boncz Edit, a kaposvári Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke. – Sajnos, mint úgy általában a civil szervezetek többségének, nekünk is civil segítségre van szükségünk. Őrületes költségvetéssel dolgozunk, hiszen nagyon sok a kutyánk, a felelős állattartás ugyanis sajnos egyre kevésbé tetten érhető. Ha másban nem is, de az élelemben nagy szükségünk van a segítségre, leginkább a száraz táp fogy, nagyjából naponta száz kiló, s ekkora mennyiséget csak segítséggel tudunk beszerezni. Ha az egészet nekünk kellne megvennünk, már rég működésképtelenek lennénk.