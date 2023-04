Egy igen fájó vereség után várja az újabb szerdai bajnokit a Kaposvári Rákóczi FC, amely az előző körben hiába örült az egyenlítésnek a 89. percben, öt perccel később a Budaörs egy szöglet után esett találattal otthon tartotta a három pontot.

– Elég nehezen tettük túl magunkat ezen a meccsen, az utolsó pillanatban elbukni mindig nehéz, de most nincs időnk búslakodni, mert szerdán itt a következő bajnoki, amin javíthatunk – mondta Bíró Dominik, a Kaposvári Rákóczi FC támadója. – Őszinte focit játszott mindkét csapat, úgy vélem a döntetlen lett volna reális.

A Rákóczi szerdán, hazai pályán javíthat, amikor is a tabella tizenhetedik helyén álló Csornai SE érkezik majd a Cseri úti sportcentrumba. A 11. helyen álló kaposváriaknak a kisalföldiek ellen sem lesz könnyű dolguk, ha otthon akarják tartani a pontokat, még úgy sem, hogy a csornaiak nyolc meccse nyeretlenek, hiszen minden pontra égető szükségük van a bent maradáshoz.

– Sajnos, ez most nem az az idő, amikor mi kötelező győzelmekről beszélhetünk – tette hozzá Bíró Dominik. – A fordulópontokból se úgy jövünk ki, hogy az nekünk jó legyen, lásd a hétvégét. Léphetünk volna előre, de nem tettük. Minden bele kell adnunk a Csorna ellen, végig koncentráltnak és élesnek kell lennünk, jobban kell akarnunk a győzelmet és ennek a pályán is meg kell látszania. Nehéz ellenfélnek tartom a Csornát, főleg abból a szempontból, hogy az ilyen csapatok mindent megtesznek, hogy pontokat csípjenek el, bárki ellen. Még nemzetközi szinten is nehéz legyőzni a nagy csapatoknak az utolsó helyezetteket. Magunkkal kell foglalkoznunk, szeretnénk mindent beleadni a mérkőzésbe és csapatszinten kisegíteni a másikat.

A kaposváriakra a bajnokság hajrájában utoljára vár két mérkőzés egy hét alatt, ezt a sorozatot pedig most szerdán, a Csorna ellen kezdik.

– Elég sokat kivesz egy játékosból egy ilyen hét – tette hozzá Bíró Dominik. – Odafigyelünk a regenerációra, amihez adottak a körülmények, ezt pedig ki kell használni és az előnyünkre váltani. Ezekben a hetekben jön ki az, hogy ki, milyen edzettségi állapotban van.