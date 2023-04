Érdemes lesz ellátogatni vasárnap a kaposvári Körcsarnokba, ahol már reggel fél kilenckor kezdetét veszi a show, hiszen ifjú, tehetséges és lelkes sportolók állnak majd a zsűri elé a Super Fitness Show – Bakó-Sas Fitnesz Kaposvár Kupán. Az eseményre – amely a szakág második versenye lesz az évben – a szervezők száznál is több sportolót várnak, akik az ATF Szövetség szakmai koordinátora, Cservenyák Gabriella előtt is megmutathatják, hogy mennyit fejlődtek az elmúlt időszakban.

A délután, 12.30 órakor kezdődő IFBB – Bakó-Sas Fitnesz Kaposvár Kupán pedig már egyesületi pontokért is díjazza a produkciókat a szakmai zsűri. A kaposvári verseny lesz a Magyar Testépítő és Fitnesz Szövetség első idei pontszerző kupája, melyen a szövetség elnöke, Huber István és főtitkára, Vargha Viola is árgus szemmel figyeli majd a színpadra lépőket, akikből nem lesz hiány, ugyanis egyéniben 145, míg csapatban 168 sportoló ad majd tanúbizonyságot felkészültségéről.

Az évadnyitó, pontszerző versenyre a házigazda, Bakó-Sas Fitnesz SE versenyzői már gőzerővel készülnek, hiszen ebben a szezonban is szeretnék megőrizni az előkelő harmadik helyezésüket, ami egyben azt is jelenti, hogy továbbra is a somogyi vármegyeszékhelyen működik a legjobb vidéki fitnesz egyesület az országban.