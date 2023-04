A Balatonszabadi együttese mindössze 12 játékossal utazott el Barcsra, az egy cserelehetőségüket a szünetben ki is használták. Ám még az első félidőben Takács Péter Józsefet és Szesztrás Mátét is kiállította Károli Máté játékvezető. A fordulás után a vendégeknél több sérülés is történt, s miután már nem volt hét balatonszabadi labdarúgó a pályán, ezért a sporttárs lefújta a meccset. A győzelemért járó három bajnoki pontot a Barcs kapja majd meg.

– Nagyon sajnálom, hogy így ért véget a mérkőzés – fogalmazott Laklia Tamás, az FC Barcs vezetőedzője. – Ha már rááldozzuk a hétvégéinket a megye kettes meccsekre, jó lenne, ha értelmesen tudnánk eltölteni a szabadnapjainkat.