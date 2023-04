Alaposan megkeverte a lapokat Dragan Vukmir, aki ezúttal a három védős rendszer mellett tette le voksát, a csapat stabilitását azonban ezzel sem sikerült elérnie, hisz az a Pécs, mely négy idei hazai bajnoki egyetlen gólra volt képes most kétszer is „beköszönt” és hiba vezetett és játszott emberelőnyben a Siófok mégsem nyert. Nem első alkalommal, hisz a tavasszal a Soroksár ötvenöt percet játszott ellenük tíz emberrel, ám akkor is csak döntetlenre futotta.

Egy büntetővel szereztek előnyt, majd Major lőtt kapufát a szünet előtt, az előbbinél Hegedűs, az utóbbinál Kerezsi volt az előkészítő. A szünet után szabadrúgásból egyenlítetek a piros-feketék, melynél Hegedűs csinált butaságot, aki feleslegesen faultolta a kapunak háttal álló Harsányit, igaz előtte egy pécsi kezezés volt, amit Pillók és asszisztensei valamiért nem láttak. A vezetést egy Szakály szöglet utáni Varjas fejessel vették vissza a somogyiak, amit képtelenek voltak megtartani, amiben Dragan Vukmir változtatásai is közrejátszottak! Volter például minden lehetőségét elrontotta, pedig három is volt neki, mondjuk úgy, nem volt a legkoncentráltabb. A Szakály ellen elkövetett második Rácz sárga után viszont – csak úgy, mint a Soroksár ellen – ezúttal is kivárt a cserével Dragan Vukmir, így Vágó már nem tudott segíteni a három pont megóvásában.

PMFC – BFC Siófok (0-1)

Pécs, 1100 néző. Vezette: Pillók Á.

PMFC: Helesfay – Katona L. (Terbe 46.p), Pejovic, Rácz L., Sveyduk (Mayer 76.p)– Kesztyűs, Krausz – Szabó M. (Majnovics 46.p), Kocsis B., Major S. (Harsányi 46.p) – Gera Z. Vezetőedző: Weitner Ádám.

BFC Siófok: Winter – Varjas, Horváth M., Debreceni – Major G., Szakály, Nyitrai (Vágó 90. p), Kerezsi, Varga B. – Farkas (Pataki 76.p), Hegedűs (Volter 64.perc). Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Gól: Farkas B. 11-esből, 15., Gera 54., Varjas 66., Pajovic 90. perc.

Kiállítva: Rácz L. 84. percben.