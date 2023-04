A balatoniaknak ez volt az utóbbi nyolc meccsükön a hetedik vereségük, ráadásul nem az első meglepő eredmény hazai pályán, hisz a kiesés elől menekülő Békéscsaba is két ponttal távozott tőlük január végén (27-29).

Az első félidőben néggyel is mentek (11-7), de még a másodikban is nekik állt a találkozó, ám az utolsó öt és fél percben már nem szereztek gólt. Kétgólos előnyről (29-27) buktak el miután Milosavljevic átadását Papp nem tudta elkapni, ebből indult az a gyors lerohanás, melyből Poczetnyik megnyerte a meccset. Az utóbbi a második félidőben hétszer vette be a hazai kaput, a mezőny legjobbja volt, a másik oldalon Mavsar volt a legeredményesebb öttel, melyből egyet büntetőből dobott. Ebben a második harminc percben pocsékul védekeztek a siófokiak, tizennyolc gólt kaptak, a szezon megelőző huszonkilenc meccsén csak a dán Ikast volt képes ennyit dobni nekik a fordulást követően.