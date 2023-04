Szorosan indult a találkozó, mindkét gárda nagy lendülettel játszott. Egy pontnál nagyobb különbséget először a kaposváriak tudtak kialakítani 11–8-nál, Rosane Maggioni egymás után háromszor nyitott egy ászt. Nagyon elkapták a fonalat a hazaiak és máris hat volt közte. Sok ászt kaptak a csapatok ebben az etapban, ez leginkább a sportcsarnok alacsony belmagasságának volt köszönhető. Mint ahogy a harmadik összecsapáson, úgy most is a szett közepén tudtak nagyobb előnyre szert tenni a somogyiak, amit a hajrában meg is tudtak tartani, s az első szettlabdájukat értékesítették is.

A hazaiak ismét kitűntek a blokkmunkájukkal, 0–2-ről azonnal fordítottak 4–2-re, majd 6–6 után már újra fej-fej mellett haladtak az együttesek, nem nagyon volt különbség a két gárda játéka között. Azonban a Fatum sokkal kiegyensúlyozottabban játszott, míg a Kaposvárnál előjöttek a ki nem kényszerített hibák. Ötpontos lemaradás után feladót cserélt a KNRC, s már csak egy volt közte 20–21-nél, egy pillanatra sem adták fel a somogyiak, de a szabolcsiak nem hagyták, hogy egyenlítsenek, s hamar újra néggyel mentek. Két szettlabdát még hárítottak a somogyiak, de ezt a játékrészt a nyírségiek nyerték.

A folytatásban magabiztosabbnak tűntek a hazaiak, de még mindig nem találták a ritmust, nem voltak annyira felpörögve, mint az első játszmában. A felvonás hajrája fele javarészt egymás hibáiból építkeztek az egyletek, de a vendégek továbbra is nagyon felszabadultan játszottak. Négy szettlabdát is hárítottak a kaposváriak a végén, a szabolcsiak rögtön időt kértek, utána be is tudták fejezni az etapot.