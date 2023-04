A Balatonfüred ellen, az utolsó percekben elveszített találkozó friss emlékével keltek útra a Kaposvári Rákóczi FC labdarúgói, akikre újra idegenben, ezúttal Győrben várt középső házi rangadó. Az ETO Akadémia, amely ősszel megverte a Rákóczit ugyanis csupán két ponttal állt a somogyi zöld-fehérek mögött a táblázaton a találkozót megelőzően. A kaposváriaknak emiatt is szerettek volna javítani, s újra visszatalálni a győzelmi útra. A találkozó első negyed órájában aktívabbak is voltak a vendégek, de ezt követően éledeztek a győri fiatalok is. Helyzetekben viszont nem bővelkedett az első fél óra, így kaposvári szempontból kiemelten fontos volt, hogy a Rákóczi már az első lehetőségét gólra váltotta: a 27. percben Hampuk Ádám passzolt remekül Pintér Norberthez, aki az átvétellel becsapta emberét, majd tíz méterről lőtt a kapu jobb oldalába (0–1). A hátrányba kerülő győriek elveszítették a koncentrációjukat, ezt kihasználva a Kaposvár a következő percekben eldöntötte a mérkőzést. A vendégek előbb Ekker Milán buktatása után jutottak büntetőhöz, amit Hampuk Ádám magabiztosan értékesített (0–2), majd egy perccel később, egy nagy bedobás után Harsányi Dániel készítette le lövésre a labdát Pintér Norbertnek, aki tíz méterről, kapásból lőtt a bal felsőbe (0–3).

A második játékrész egy óriási kaposvári helyzettel indult, amely után a Rákóczi végképp pontot tehetett volna a meccs végére, azonban a vendégek egy kicsit túlkombinálták, így Hampuk Ádám közeli lövése után védeni tudott a győriek kapusa. A folytatásban a megnyugtató előnyben lévő somogyiak futószalagon dolgozták ki a kisebb-nagyobb helyzeteket, majd a hajrában tettek végleg pontot a találkozó végére miután Kocsis Barnabás ugratta ki Bíró Dominiket, aki higgadtan gurította a kifutó kapus mellett a hálóba a Rákóczi FC negyedik találatát. A kaposváriak összességében magabiztos sikert arattak, amivel maguk mögött tudták tartani a győrieket, akiknek visszavágtak az őszi vereségéért is.

ETO Akadémia–Kaposvári Rákóczi FC 0–4 (0–3)

Győr, ETO Park, 60 néző. V.: Gál P. (Kulcsár D., Dobos D.).

ETO Akadémia: Kiss Á. – Deákovits (Vukk, a szünetben), Csáki, Óvári, Kiss B. (Koncz, a 66. percben) – Németh O. (Herczeg, a 66. percben), Benzce – Ignácz (Gönye, a 83. percben), Szabó T. (Bognár B., a 83. percben), Mitring – Babati. Vezetőedző: Igor Nicsenko.

Kaposvári Rákóczi FC: Mikler D. – Ekker, Gál, Harsányi, Böndi – Kocsis B. – Pintér N. (Borbély Á., a 83. percben), Horváth B. (Országh, a 83. percben), Szederkényi (Pintér M., a 83. percben), Bíró D. (Mayer Milán, a 87. percben) – Hampuk (Mayer Máté, a 83. percben). Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Gólszerzők: Pintér N. (a 27. és a 36. percben), Hampuk (a 35. percben – 11-esből), Bíró D. (a 81. percben).

Sárga lap: Szabó T. (a 74. percben).