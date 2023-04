Nagyon fontos összecsapás volt ez a házigazdáknak, hisz a dabasiak kétszer is legyőzték őket ebben a szezonban hazai pályán, egyszer bajnoki és egyszer Magyar Kupa–mérkőzésen. Az utóbbi kifejezetten fájó vereség volt, hisz a Final Four volt a tét. Szemmel láthatóan mindezekért szerettek volna revansot venni riválisukon Sztrakáék, akik gyakorlatilag ennek a töretlen győzni akarásnak köszönhetik ezt az újabb két pontot. Ez pedig már a kilencedik bajnoki sikerük volt a fiataloknak, akik hetedikek a tabellán!



Mindkét dabasi meccsen a támadójáték okozta a vesztüket, a bajnokin és a Magyar Kupa–meccsen egyaránt húszig jutottak, most viszont már az első félidőben tizenötöt szórtak, a vége pedig harminc lett, így nem is maradt el a győzelem. Az idén ez rekord, a Budakalászon, illetve otthon a Telekom Veszprémnek dobott huszonkilenc volt a legtöbb! Ez több is lehetett volna, ám az első hét és fél percben, valamint az utolsó ötben nem tudtak eredményesek lenni! A kettő közöttt viszont olykor ellenállhatatlanul mentek előre.



Nem indult jól, háromgólos hátrányból kellett felállniuk (0–3), de szorgos munkával felküzdötték magukat, előbb egyenlítettek (8–8), majd a huszonötödik percben Sztraka révén a meccsen első alkalommal átvették a vezetést (11–10), amit már ki sem adtak a kezükből a lefújásig. Magabiztos győzelem volt, hisz a harminckilencedik percben már héttel is vezettek (20–13), hogy végül "csak" hattal nyertek az az utolsó öt perc góltalanságának is köszönhető, illetve annak, hogy Sótonyi edző tanácsait nem mindig fogadták meg a tanítványai, akiket néhol elragadott a hév.



Az első félidőben Sztraka volt a vezér, öt lövésből öt gólt jegyzett, de Kovács Tamást is kell emelni, aki háromszor is betalált, Palasics remekelt a kapuban, tizenkilencből nyolc lövést megfogott. Kétszer annyi védése volt, mint a másik oldalon Pallagnak!





A szünet után Kovács, Papp és Szilágyi is triplázni tudott, a Palasicsot váltó Deményi is hozzátette a magáét, hat kíséretből négyet megfogott! A találkozón érdekessége, hogy Sótonyi László kapusai négy hetest is hárítottak igazságos elosztásban, kétszer Horvat, illetve egyszer–egyszer Katona és Bálint volt az áldozatuk.





K&H férfi kézilabda liga – 21. forduló

HSA NEKA – Dabas KC 30–26 (15–11)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 300 néző. Vezette: Bócz László, Wiedemann Viktor

HSA NEKA: Palasics – Krakovszki Zs. 2, Temesvári 2, Sztraka 5, Papp T. 3, Kovács T. 6, Krakovszki B. 4 (2). Csere: Deményi (kapus), Tárnoki, Dely 2, Dobi 2, Szilágyi B. 4 (2), Karai, Draskovics. Vezetőedző: Sótonyi László

Dabas KC: Pallag – Horvat 2 (1), Fekete B. 2, Tarabochia 2, Szöllősi Sz. 2, Koller 4, Laurinyecz 4. Csere: Nagy T. (kapus), Garajszki 2, Ács T. 1, Bálint B. 5 (1), Bognár N., Gáspár K. 1, Katona 1. Vezetőedző: Tomori Győző

Kiállítások: 12 perc (2 perc), illetve 6 perc (4 perc)

Hétméteresek: 7/4 (3/2), illetve 6/2 (1/1)

Piros lap: Papp Tamás (HSA NEKA – 60.p. – harmadik kétperces kiállítást követően)

MESTERMÉRLEG



Sótonyi László: – Nagyon örülök annak, hogy a rossz kezdés ellenére mentálisan uralni tudtuk a mérkőzést. A második félidő hajrájában a ki nem kényszerített hibák miatt kapkodóvá vált a játékunk, de ettől függetlenül elégedett lehetek. Örömteli, hogy a kemény és céltudatos munka azzal párosul, hogy ezzel a fiatal csapattal már huszonegy pontot gyűjtöttünk.



Tomori Győző: – Jól kezdtük a mérkőzést, majd a huszadik perc környékén utolértek bennünket a hazaiak, és a félidő hajrájában elkövetett ki nem kényszerített hibák megbosszulták magukat. A szünetig kialakult különbség a második félidőben még tovább nőtt, elkövettük azokat a hibákat, melyekre készültünk. Mentálisan nem volt kérdéses a mérkőzés, jól játszottuk az alárendelt szerepet. Csak magunknak köszönhetjük a két pont elvesztését.