Dupla fordulót rendeztek a Somogy vármegyei kosárlabda-bajnokságban, a hat összecsapás után nem változott a tabella, így továbbra is őrzi veretlenségét a Zrínyi KK. A címvédőt a Táncsics-Gyakorló és a Meló-Diák üldözi a dobogón.

A nyitómérkőzésen az első sikerét a legutóbbi fordulóban megszerző Monok SE egy félidőn át vezetett, ám a folytatásban már érvényesítette a papírformát a Tamási Dámok együttese. Már az első félidőben eldöntötte a Zrínyi KK a Tüskevár SE elleni bajnokit: a címvédő 24 ponttal is előrébb járt már, végül magabiztosan diadalmaskodott. Nagy fordulatot hozott az első játéknap zárómeccse: a Spekula Henger KK jobb első félidő után még a 34. percben is 60–56-ra vezetett, ám ekkor egy 15–2-es szakaszt produkált az Azúr Drogéria KK, amely végül meg is nyerte az alsóházi rangadót. A Meló-Diák KK nyerte a forduló legfontosabb rangadóját a Táncsics-Gyakorló ellen. Tóth Kristófék egy 15–0-ás szakasszal indították a második negyedet és az itt megszerzett előnyt végig megőrizve nyertek. A Marcali VSZSE-t is biztosan verte a listavezető Zrínyi, tovább nyújtva ezzel hosszú ideje tartó győzelmi szériájukat. A forduló utolsó mérkőzésén a Tüskevár a Monok SE legyőzésével pedig javítani tudott az előző vereségét követően.

Fotós: Lang Róbert



Monok SE–Tamási Dámok 62–76 (19–17, 13–11, 12–26, 18–22)

Kaposvár. Vezette: Koncsek, Boros.

Monok SE: Stadler (9), Széki (8/3), Marics H. (6), Pacskó (3), Fadgyas (2). Csere: Tóth L. (20/12), Marics Cs. (10/6), Babócsai B. (4), Berendi (-). Edző: Visnyei Zoltán.

Tamási Dámok: Cseresznyés (33), Breuer-Orbán (15), Fogarassy (9/3), Madarász (6), Ribányi S. (4). Csere: Ódor (5/3), Csordás J. (4), Ribányi L. (-). Edző: Madarász András.

Tüskevári SE–Zrínyi KK 51–64 (7–17, 9–18, 16–12, 19–17)

Kaposvár. Vezette: Boros, Ivók.

Tüskevári SE: Bodródi M. (18/3), Földvári (5), Király (3), Kiss B. (2), Szalai Zs. (2). Csere: Bodródi Dániel (15/9), Fülöp K. (4), Tömösváry P. (2), Béres (-). Edző: Bodródi Lajos.

Zrínyi KK: Kovács Dániel (17), Kun (14/12), Horváth N. (9), Ötvös (8/6), Kovács M. (3/3). Csere: Lakos (6), Begovácz (5), Csabai (2). Edző: Romanek Péter.

Azúr Drogéria KK–Spekula Henger KK 75–65 (16–24, 15–13, 21–19, 23–9)

Kaposvár. Vezette: Boros, Ivók.

Azúr Drogéria KK: Bodor D. (25/18), Bán (15), Tolnai (14), Lakatos (9), Varga D. (6). Csere: Bedő (6), Vidák (-). Edző: Kovács Bence.

Spekula Henger KK: Bodor Cs. (22/9), Nagy I. (18/9), Balogh Á. (11/3), Fecán (6/6), Rózsa (3/3). Csere: Nagy G. (5). Edző: Fecán Márk.

Kiállítva: Bodor Cs. (38. perc).

Meló-Diák KK–Táncsics-Gyakorló 92–74 (19–25, 28–10, 18–22, 27–17)

Kaposvár. Vezette: Söjtöry, Deák.

Meló-Diák KK: Tóth K. (38/9), Tóth M. (27/12), Zsille (12/12), Sótonyi Á. (8), Meggyes (3/3). Csere: Kosaras (4/3), Dömötörfi (-). Edző: Fábián Szabolcs.

Táncsics-Gyakorló: Győr B. (31), Kovács B. (13/3), Hideg B. (11/9), Hideg N. (10), Balog Á. (7/6), Csere: Ratasics (2), Tombor M. (-). Edző: Hideg Norbert.

Zrínyi KK–Marcali VSZSE 98–77 (24–18, 28–9, 21–20, 25–30)

Kaposvár. Vezette: Söjtöry, Deák.

Zrínyi KK: Kun (19/3), Kovács Dániel (18/3), Ötvös (16), Csabai (10), Horváth N. (4). Csere: Begovácz (14), Romanek (11/9), Lakos (6/6). Edző: Romanek Péter.

Marcali VSZSE: Kiss V. (26/3), Mihalics (21), Koma (18), Murvai (5), Magyar V. (3/3). Csere: Guricza (4), Molnár Gy. (-). Edző: Kiss Viktor.

Tüskevári SE–Monok SE 80–62 (24–15, 22–19, 13–17, 21–11)

Kaposvár. Vezette: Söjtöry, Koncsek.

Tüskevári SE: Bodródi M. (35/12), Király (16), Tóth Cs. (8), Béres (5/3), Kiss B. (-). Csere: Bodródi Dániel (11), Fülöp K. (3), Tömösváry P. (2). Edző: Jakó Richárd.

Monok SE: Marics H. (17/3), Széki (11), Pacskó (9/6), Stadler (6), Pöttendi (4). Csere: Tóth L. (8/3), Marics Cs. (3), Babócsai B. (2), Fadgyas (2), Berendi (-). Edző: Pöttendi Gábor.

A bajnokság állása: 1. Zrínyi KK 26 pont, 2. Táncsics-Gyakorló 25 pont, 3. Meló-Diák KK 23 pont, 4. Tamási Dámok 22 pont, 5. Marcali VSZSE 19 pont, 6. Tüskevári SE 18 pont, 7. Azúr Drogéria KK 18 pont, 8. Spekula Henger KK 15 pont, 9. Monok SE 14 pont.

Így folytatják. Április 15., szombat (Kaposvár, Városi Sportcsarnok), 10 óra: Táncsics-Gyakorló–Tüskevári SE, 11.30 óra: Meló-Diák KK–Marcali VSZSE, 13 óra: Spekula Henger KK–Monok SE.