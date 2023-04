Az előzetes várakozásokon felül teljesít a javarészt utánpótláskorú játékosokból álló HSA NEKA együttese a felnőtt férfi kézilabda NB I.-ben: a balatonbogláriak húsz forduló után tizenkilenc szerzett ponttal a hetedik helyen állnak, a kieséstől már nem kell tartaniuk, az előttük álló Balatonfüredi KSE, Csurgói KK duót pedig mindössze négy pont lemaradással üldözik.

A sikeres szereplésben komoly szerepe van az együttes múlt nyáron igazolt irányítójának, Sztraka Dánielnek, aki hamar felvette az NB I. tempóját, hatvannégy góljával pedig jelenleg a csapata második legeredményesebb játékosa az évadban. A tizenkilenc éves sportoló a labdarúgással párhuzamosan kezdte a kézilabdázást, a voksát pedig tízévesen tette le az utóbbi sportág mellett.

– Kézilabdaedzésen először anyukám miatt jártam, aki játékos és edző is volt, az elején viszont még a foci is képben volt – emlékszik vissza a fiatal irányító. – Hamar rájöttem, hogy a kézipályán van a helyem, az első helyszín pedig Szigetszentmiklós volt. Veres István a nevelőedzőm, nála tanultam meg szivacslabdával az alapokat. Pár év múlva pedig a PLER-Budapest csapatához igazoltam, amelynél hat esztendőt töltöttem el.

A fővárosiaknál fontos éveket töltött Sztraka, akinek emlékezetesen alakult a 2021/22-es évada: az élvonalbeli bajnokság alapszakaszának Keleti csoportjában gólkirály lett, majd az elődöntőben és az Agrofeed ETO UNI Győr ellen 32–31-re elveszített fináléban is ő volt a legeredményesebb játékos.

– A döntő után szomorúak voltunk, ám már aznap este átértékeltük a dolgot, rájöttünk, mennyire szép sikert értünk el – folytatta Sztraka Dániel. – Emlékszem, félévkor még álmodni sem mertünk arról, hogy a végjátékban is szerepelhetünk, mégis összejött. Az utolsó hónapokban már az NB I/B-s felnőttcsapatban is játszhattam, ami szintén remek tapasztalatokat adott, illetve akkoriban hívtak meg először a válogatottba, rendkívül izgalmas időszak volt ez. A PLER-es edzőm, Puskás Viktor segítségét ezúton is köszönöm, sokat jelentett a közös munka. Arra egyáltalán nem számítottam, hogy ilyen hamar ekkora ugrás történik a pályafutásomban, és leigazol a Nemzeti Kézilabda Akadémia. Szerencsére a beilleszkedés jól ment, viszont bevallom, volt bennem félelem, hiszen a felnőttélvonalban korábban még nem léptem pályára. Nincs mit szégyellni rajta, az évad elején a bennmaradást tűztük ki célként, ám sorban jöttek a győzelmek, és meglepetéseket is okoztunk: a Tatabánya elleni iksz talán fordulópontnak is nevezhető, elhittük és hisszük a mai napig, hogy a legjobbak ellen is van keresnivalónk.

Az ifjú sportoló jelenleg is tagja a juniorválogatottnak, amelyre a nyáron korosztályos világbajnokság vár.

– Az egyik legfőbb célom, hogy kiharcoljam a kerettagságot, örök élmény lenne a vb-n képviselni a magyar színeket – emelte ki Sztraka Dániel. – Mindig óriási öröm a meghívó, nap mint nap azért dolgozom, hogy az esemény előtt is megkapjam. Reméljük, hogy a tavalyi Eb-n elért ötödik hely után még előrébb lépünk, akár a vb dobogójára.