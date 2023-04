Remek formában van a BFC Siófok, mely négy veretlen találkozónál jár, az utolsó három – Kolorcity Kazincbarcika SC (1–0), Gyirmót FC Győr (1–2), MTK Budapest (2–1) – bajnokiját megnyerte a télen érkező Dragan Vukmir irányításával. Az idei tizenkét bajnokin 19 pontnál járnak, melynél többet csak a Gyirmót (22), Ajka (27), illetve a tabella első két helyén álló MTK, DVTK páros (28) gyűjtött. A balatoniak hat fordulóval a vége előtt kilenc pontra eltávolodtak az osztályozós helyektől, ami nagyon fontos, mert most következik a bajnokság legnehezebb szakasza, ugyanis az utolsó hat helyezettből öttel is összecsapnak, akik számára minden sikernek óriási jelentősége van, amiért mindent el is fognak követni, vagyis nagy csaták várnak Szakály Attiláékra.

Az első most Szentlőrincen, ahol eddig nem sikerült még pontot sem szerezni, igaz, csak kétszer kaptak ott ki, az elsőn korábbi játékosuk, Kovács Dávid találatával buktak el (1–0) Nikházi kiállítása miatt emberhátrányban a 89. percben, legutóbb pedig Harsányiéval, akié igazán emlékezetesre sikerült, hisz félpályáról talált be Hutvágnernak (2–1), akit most Winter kiszorított a kapuból.

A lőrincieknek nem igazán megy a téli szünetet követően, a siófoki tizenkilenccel ellentétben csak tizenegy pontot tudtak összegyűjteni, ennél rosszabb mutatója csak a tíz pontos Pécsnek van, illetve a kilenc pontos Aqvital FC Csákvárnak van, vagyis a kiesés ellen harcoló riválisokkal szemben az idén eddig eltelt tizenkét fordulóban nem sikerült javítani a pozíciójukon! Sőt, a tizenhatodik helyen várták a tavaszt, azonos ponttal a tizenötödikkel, most viszont tizenhetedikek, három pontra a biztos bennmaradást jelentő tizenötödik helytől...

A huszonötödik fordulót, a hazai Budafoki MTE elleni vereséget követően (1–2) edzőt is váltott a huszonhat ponttal tizenhetedik klub, Jeremiás Gergőt a BFC Siófok korábbi trénere, Domján Attila váltotta. Az utóbbival hét mérkőzésen hét pontot szereztek, hat rúgott és tíz kapott góllal. Ez lehetett volna több is, Balmazújvárosban a Nyíregyháza Spartacus FC ellen például úgy kaptak ki (2–1), hogy Daróczi büntetőt hibázott három perccel a vége előtt, majd az ETO FC Győr elleni döntetlen (0–0) alakalmával a második félidőben Rétyi is megtette ugyanezt! Sokba kerülhet ez az elvesztegetett négy pont a piros–feketéknek...

Nem lesz könnyű mérkőzés, a jobb oldalon játszó Rétyi személyében gólérzékeny labdarúgóval bír Domján Attila, a támadója már hét találatnál jár, emellett Horváth Milánék készülhetnek a pontrúgásokra, melyeket Daróczi nagyon jól végez el, illetve a nagy bedobásokra. Nagy csata lesz, már csak azért is mert hazai pályán kifejezetten jól megy a baranyaiaknak; tizenhat találkozóból mindössze hármat vesztettek el; a Magyar Kupa–döntős Budafoknak (1–2), az Ajkának (2–3) és a Soroksárnak (0–2) sikerült tőlük három ponttal távozni. Az előbbi kettő hátrányból fordította meg a találkozót, az Ajka ellen kétszer is vezettek a lőrinciek!

Jól indult, a vége már nem volt szép

Másfél szezonon át irányította a BFC Siófokot Domján Attila, mielőtt a télen Dragan Vukmir átvette volna tőle az együttest, utóbbi a tizenkettedik tréner, aki tíz éve, mióta a másodosztályban szerepel a BFC Siófok megfordult a kispadon! Domján Attila a csúcstartó közülük, ötvennyolc találkozóval, melyen huszonegy győzelem mellett tizenkilenc döntetlent és tizennyolc vereséget ért el. Jól indult a balatoni kaland számára, az első szezonjában ötödik helyen zárt, ám a másodikban, a tizenhatodik fordulóban valami eltört, amikor a csabaiak elleni hazai összecsapáson kétgólos előnyt adtak le az utolsó negyedórában. Ezt követően négy vereség jött egymás után egyetelen rúgott és tíz kapott góllal, kettő ráadásul ebből kettő az újoncoktól, a Credobus Mosonmagyaróvártól otthon (0–1), illetve a HR-RENT Kozármislenytől idegenben (4–0).