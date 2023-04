A versenyen különböző szintű játékosok mérhették össze tudásukat, így mind a kezdők, mind a haladók megtalálták a nekik megfelelő ellenfelet. A dartsosok nem kizárólag a legek megnyeréséért érkeztek Kaposvárra, hanem a sportág iránti szeretet és a mindig kiváló hangulat is csábította őket, nem véletlen, hogy egyre népszerűbbek a régióban a Vikingek által rendezett bajnokságok, melyeken más sportág képviselőivel is gyakran össze lehet futni.

– Családi hagyomány, hogy együtt nézzük a decemberi darts világbajnokságokat, melyek során egyre jobban belopta magát a szívembe ez a sport – mondta Pellei Frank, a Kaposvári VK vízilabdázója, aki csapattársaival érkezett a versenyre. – Amikor Kaposvárra igazoltam kiderült, hogy a csapatból többen is dartsoznak, így szívesen csatlakoztam hozzájuk, hiszen most úgy alakult a bajnokság számunkra, hogy éppen nem volt mérkőzésünk. Csapatösszetartásokon néha mi is dartsozunk, ami a legjobban Berta Józsefnek, Juhász-Szelei Norbertnek és Csoma Kristófnak megy.

A Kaposvári Vikingek előző, nyílt egyéni bajnokságán diadalmaskodó Lassu József ezúttal sem hiányzott a mezőnyből. A kaposváriak játékosa most is remekül nyitott, hiszen az összes csoportmeccsét megnyerte.

– Az előző egy kicsit színvonalasabb verseny volt, hiszen azon igazolt dartsosok is indultak, így dicsőség, hogy sikerült nyernem, bár szerencse is kellett hozzá – mondta Lassu József, a Kaposvári Vikingek dartsosa. – Emiatt kellemes élményekkel érkeztem, azonban nekem ez, a munka mellett csak hobbi, amihez úgy fest, van hozzá tehetségem. A lényeg, hogy fejben végig ott kell lenni és alkalmazkodni kell a versenyhelyzethez.

A verseny végén, az eredményhirdetésen a legjobbak a kiemelkedő teljesítményük elismeréseként büszkén vehették át a jutalmakat. Az első helyen ezúttal is Lassu József végzett, aki magabiztosan győzte le Müller Ákost (Szigetvár). A megosztott harmadik helyen pedig Kurucz Sándor (Kaposvár) és Marcsingó Pikó József (Kaposvár) zárt. A legmagasabb kiszállóért (137) járó különdíj a Simon Tamást (Kaposvár) illette, míg a legtöbb száznyolcvanat Lassu József dobta, aki így két díjat is hazavihetett. A szervezők emellett külön elismerték a legtovább jutó hölgy versenyzőt, a szigetvári Müller Ákosné, Veronikát.

A kaposváriak a saját versenyeik mellett a szigetvári és a dombvári klubbal egy külön csatát is vívnak, melynek első fordulóját a Vikingek székházában tarották.

– Régóta szerettük volna összehozni egy csapatbajnokságot, ez végül sikerült, így ebben az évben háromszor tavasszal, háromszor ősszel csapunk össze egymással – mondta Farkas Gábor. – Az első fordulót a szigetváriak nyerték, mi a második helyen végeztünk, a következő kör házigazdáját, a Dombóvárt megelőzve.